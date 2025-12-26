Le Cambodge accuse la Thaïlande d'avoir intensifié ses frappes vendredi matin dans la province de Banteay Meanchey. Les deux pays sont en pourparlers depuis mercredi pour mettre fin à leur conflit frontalier.

Le Cambodge accuse la Thaïlande d'avoir «intensifié les bombardements»

AFP Agence France-Presse

Le Cambodge a accusé vendredi la Thaïlande d'avoir «intensifié ses bombardements» dans la matinée dans la province de Banteay Meanchey (nord-ouest). Les deux pays sont en pourparlers pour mettre un terme à leur conflit frontalier.

«De 6h08 à 7h15, l'armée thaïlandaise a déployé des avions de combat F-16 pour larguer pas moins de 40 bombes, afin d'intensifier ses bombardements dans la région du village de Chok Chey», a déclaré dans un communiqué le ministère cambodgien de la Défense. Les médias thaïlandais ont déclaré le même jour que les forces cambodgiennes avaient lancé des attaques massives pendant la nuit le long de la frontière dans la province de Sa Kaeo.

Quatre jours de discussions

Le Cambodge et la Thaïlande ont entamé mercredi des pourparlers prévus pour durer quatre jours en vue de mettre un terme à leurs affrontements meurtriers, selon les autorités cambodgiennes. La réunion se tient à un poste-frontière de la province thaïlandaise de Chanthaburi.

Elle a été dans un premier temps compromise quand Phnom Penh a exigé qu'elle se tienne en lieu neutre. Le gouvernement cambodgien a ensuite posté une photo des délégations de la Défense des deux pays dans une salle sobrement meublée. Il déclaré que les pourparlers avaient commencé.