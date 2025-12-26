DE
FR

Malgré les pourparlers
Le Cambodge accuse la Thaïlande d'avoir «intensifié les bombardements»

Le Cambodge accuse la Thaïlande d'avoir intensifié ses frappes vendredi matin dans la province de Banteay Meanchey. Les deux pays sont en pourparlers depuis mercredi pour mettre fin à leur conflit frontalier.
Publié: il y a 23 minutes
Le Cambodge accuse la Thaïlande d'avoir largué au moins 40 bombes durant la nuit.
Photo: Anadolu via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Cambodge a accusé vendredi la Thaïlande d'avoir «intensifié ses bombardements» dans la matinée dans la province de Banteay Meanchey (nord-ouest). Les deux pays sont en pourparlers pour mettre un terme à leur conflit frontalier.

A lire aussi
Le Cambodge et la Thaïlande se lance dans des pourparlers
Conflit frontalier meurtrier
Le Cambodge et la Thaïlande se lance dans des pourparlers
Plus de 500'000 déplacés au Cambodge suite au conflit avec Bangkok
Conflit Thaïlande-Cambodge
Près d'un million de personnes déplacées en moins de deux semaines

«De 6h08 à 7h15, l'armée thaïlandaise a déployé des avions de combat F-16 pour larguer pas moins de 40 bombes, afin d'intensifier ses bombardements dans la région du village de Chok Chey», a déclaré dans un communiqué le ministère cambodgien de la Défense. Les médias thaïlandais ont déclaré le même jour que les forces cambodgiennes avaient lancé des attaques massives pendant la nuit le long de la frontière dans la province de Sa Kaeo.

Quatre jours de discussions

Le Cambodge et la Thaïlande ont entamé mercredi des pourparlers prévus pour durer quatre jours en vue de mettre un terme à leurs affrontements meurtriers, selon les autorités cambodgiennes. La réunion se tient à un poste-frontière de la province thaïlandaise de Chanthaburi.

Elle a été dans un premier temps compromise quand Phnom Penh a exigé qu'elle se tienne en lieu neutre. Le gouvernement cambodgien a ensuite posté une photo des délégations de la Défense des deux pays dans une salle sobrement meublée. Il déclaré que les pourparlers avaient commencé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus