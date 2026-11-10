L'armée israélienne tue un ado palestinien de 14 ans

Moutaz Eyad Daghlas, 14 ans, a perdu la vie lundi à Burqa, près de Naplouse, tué par des tirs israéliens. L'armée affirme avoir riposté à des jets de pierres sur des véhicules israéliens.

En bref Un adolescent palestinien de 14 ans a été tué lundi soir à Burqa, en Cisjordanie occupée, par des tirs israéliens, selon le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne affirme avoir réagi à des jets de pierres dans une zone où des véhicules israéliens avaient été ciblés.

Le Croissant-Rouge palestinien signale deux blessés évacués et accuse les forces israéliennes d'avoir bloqué l'accès à un troisième blessé, tout en arrêtant trois secouristes bénévoles.

Au moins 1116 Palestiniens, dont 241 mineurs, ont été tués en Cisjordanie depuis octobre 2023, selon un décompte basé sur les données des autorités palestiniennes et de l'ONU.

AFP Agence France-Presse

Un adolescent de 14 ans a été tué par des tirs israéliens dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé, l'armée israélienne affirmant avoir riposté à des jets de pierres. Moutaz Eyad Daghlas a été tué lundi en fin de soirée à Burqa, au nord-ouest de Naplouse, par «les tirs des forces d'occupation», a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué avoir pris en charge deux blessés par balle et les avoir évacués vers l'hôpital, précisant que les forces israéliennes avaient empêché ses équipes d'accéder à un troisième blessé et arrêté trois secouristes bénévoles. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a dit mardi avoir agi pour «contrecarrer les jets de pierres et les attaques terroristes» dans la région.

«Les soldats ont identifié plusieurs terroristes qui avaient l'intention de lancer des pierres sur une route empruntée par des véhicules israéliens. Cela s'est passé dans une zone où des pierres avaient récemment été lancées sur des véhicules israéliens», a-t-elle assuré.

«Les soldats ont riposté en tirant dans leur direction afin d'éliminer la menace», a-t-elle ajouté, sans faire état de victimes. Les forces israéliennes ont régulièrement fait usage de balles réelles contre des Palestiniens, dont des mineurs, lançant des pierres en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967.

Les violences se sont intensifiées

Selon l'ONG israélienne de défense des droits humains B'Tselem, au moins 241 mineurs palestiniens ont été tués par les forces israéliennes dans ce territoire entre le 7 octobre 2023, date de l'attaque d'une ampleur sans précédent du Hamas contre Israël, et la fin du mois de juin de cette année. Les violences se sont intensifiées ces dernières semaines, notamment à l'approche des élections israéliennes du 27 octobre, dans un contexte où le Premier ministre Benjamin Netanyahu cherchait à s'assurer le soutien des colons les plus radicaux de Cisjordanie.

Au moins 1116 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis octobre 2023, en majorité par des soldats israéliens, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données du ministère palestinien de la Santé. D'après l'ONU, au moins 37 Palestiniens ont été tués par des colons depuis octobre 2023. Selon les chiffres israéliens, au moins 51 Israéliens ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes sur la même période.