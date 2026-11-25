Face à la menace de drones, l'armée britannique protège ses avions en les plaçant dans des hangars la nuit. Des filets antidrones pourraient être déployés sur des bases insuffisamment sécurisées, selon des médias britanniques.

L'armée britannique met ses avions à l'abri face aux drones

L'armée britannique met ses avions à l'abri face aux drones

AFP Agence France-Presse

L'armée de l'air britannique a décidé de déplacer ses avions la nuit dans des hangars ou des abris renforcés, afin de les protéger d'éventuelles attaques de drones, rapportent mercredi le journal The Times et la chaîne Sky News. Ces deux médias évoquent aussi des projets visant à installer des filets antidrones sur les appareils qui resteraient exposés sur les bases militaires faute de protection suffisante.

Contacté par l'AFP, le ministère britannique de la Défense n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Les autorités britanniques alertent régulièrement sur la menace posée par la Russie, ainsi que par l'Iran. Mardi, les services de sécurité britanniques ont mis en garde les entreprises basées au Royaume-Uni fournissant des armes et des équipements à l'armée ukrainienne contre le risque de sabotage russe.

Le 13 novembre, les forces américaines étaient intervenues à la suite d'une suspicion d'activité de drone non autorisée au-dessus d'une base de la Royal Air Force (RAF) à Lakenheath (est de l'Angleterre), l'une des principales bases utilisées par l'armée américaine au Royaume-Uni.

«Aucun membre du personnel, aucun avion ni aucune infrastructure n'ont été touchés», avait indiqué un porte-parole de l'armée américaine. La sécurité des bases militaires britanniques est depuis ces derniers mois au coeur de l'actualité, après plusieurs incidents.

«Trois véhicules suspects»

Le 27 septembre, la police était intervenue sur la base de Fairford (sud-ouest), après le signalement de «trois véhicules suspects», dans lesquels elle avait découvert de l'essence en quantité, mais aucun engin explosif contrairement à ce qui avait été signalé. L'incident est, selon les autorités britanniques et américaines, lié à l'Iran – ce que Téhéran dément. Deux hommes ont été inculpés au Royaume-Uni et trois aux Etats-Unis dans cette affaire.

Les Etats-Unis, qui se servaient de cette base pour mener des attaques en Iran, avaient par la suite retiré leurs bombardiers qui y étaient stationnés. Ils avaient fait de même le 9 novembre pour leurs avions stationnés sur la base aérienne de Mildenhall, située non loin de celle de Lakenheath, à la suite d'une menace provenant de l'Iran, selon le Wall Street Journal et le Financial Times.