Une zone d'exclusion aérienne sera mise en place près de l'Ukraine, a annoncé mercredi la Pologne. Dès fin décembre, elle permettra d'intercepter d'éventuels avions militaires russes, selon le vice-ministre Cezary Tomczyk.

La Pologne boucle son espace aérien près de l'Ukraine

La Pologne boucle son espace aérien près de l'Ukraine

AFP Agence France-Presse

La Pologne va instaurer prochainement une zone d'exclusion aérienne d'une largeur de quelques dizaines de kilomètres à proximité de la frontière ukrainienne, a annoncé mercredi un vice-ministre de la Défense. Cette mesure doit permettre d'identifier rapidement et éventuellement d'abattre des aéronefs militaires russes pénétrant dans l'espace aérien polonais.

«Une ordonnance est déjà en préparation et devrait entrer en vigueur fin décembre ou début janvier», a déclaré Cezary Tomczyk devant des journalistes. Il a par ailleurs démenti que la Pologne veuille demander à l'Otan de pouvoir attaquer les missiles et les drones russes dans l'espace aérien ukrainien lorsqu'ils se dirigent vers la frontière polonaise.

De telles spéculations sont apparues dans les médias après la chute de trois missiles de croisière russes Ch-101 (Kh-101 en anglais, X-101 en russe) dans le sud-est de la Pologne vendredi dernier. «Je ne le confirme pas», a dit Cezary Tomczyk en réponse aux questions. «Cette discussion a déjà eu lieu il y a plusieurs mois. (...) L'Otan n'y est nullement favorable, cela créerait de multiples complications». Il a souligné qu'une telle décision ne pourrait être prise que par l'Alliance dans son ensemble et non individuellement par le gouvernement d'un pays membre.