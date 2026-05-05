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Une situation «inacceptable»
La Finlande soupçonne l'Ukraine de lui avoir envoyé des drones

Deux drones venus «très probablement d’Ukraine» ont violé l’espace aérien finlandais dimanche, selon les garde-côtes. Une enquête a été ouverte, tandis que l’Ukraine évoque une déviation causée par une intervention russe.
Publié: il y a 14 minutes
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Erevan le 4 mai 2026.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Deux drones soupçonnés d'avoir violé l'espace aérien de la Finlande le week-end dernier proviennent selon toute vraisemblance d'Ukraine, ont annoncé mardi les garde-côtes finlandais. Les drones ont pénétré l'espace aérien finlandais depuis le sud et ont volé vers le nord-est en direction de l'espace aérien de la Russie, mais leur point d'atterrissage reste inconnu, selon la même source.

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Ils provenaient «très probablement d'Ukraine», ont écrit les garde-côtes dans un communiqué. Ces violations ont eu lieu dans la partie orientale du Golfe de Finlande, près de la frontière, longue de 1340 kilomètres, avec la Russie.

Le ministère de la défense russe a déclaré dimanche avoir intercepté 334 drones ukrainiens durant la nuit à travers 15 régions. Certains étaient proches de Saint-Pétersbourg, à quelques 150 kilomètres de la municipalité finlandaise de Virolahti où l'un des drones a été aperçu.

Une situation «inacceptable»

Une enquête pour «mise en danger aggravée de la sécurité publique» a été ouverte en Finlande à la suite des incursions survenues dimanche. Les garde-côtes sont eux chargés d'enquêter sur les éventuelles violations territoriales.

Ils enquêtent également sur quatre aéronefs ukrainiens accidentés qui se sont écrasés en Finlande fin mars et en avril. Ces incidents ont fait l'objet de discussions entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre finlandais Petteri Orpo, en Arménie.

«J'ai souligné que la Finlande soutient l'Ukraine et comprend sa défense. Mais il reste inacceptable que l'espace aérien finlandais soit violé et que des drones s'égarent dans notre espace aérien», avait affirmé Petteri Orpo, selon la chaîne Yle. L'Ukraine a présenté ses excuses à la Finlande, expliquant que ces appareils avaient probablement dévié de leur trajectoire en raison d'une intervention russe.

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