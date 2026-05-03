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Près de la frontière russe
Un drone non identifié aurait violé l'espace aérien finlandais

L'armée finlandaise a repéré dimanche un drone non identifié à Virolahti, près de la Russie. Le drone a quitté l'espace aérien. Les autorités enquêtent sur cet incident.
Publié: 09:59 heures
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Dernière mise à jour: 10:00 heures
Virolahti se trouve près de la frontière avec la Russie.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un drone non identifié est suspecté d'avoir violé l'espace aérien finlandais, près de la frontière avec la Russie, dimanche, a annoncé le ministère finlandais de la Défense.

L'armée de l'air finlandaise a repéré le drone aux premières heures de la matinée à Virolahti, a déclaré le ministère dans un communiqué. «Le modèle et l'origine du drone n'ont pas été identifiés», a-t-il indiqué, précisant que le drone ne se trouvait plus dans l'espace aérien finlandais.

L'incident fait l'objet d'une enquête de la part des garde-frontières finlandais, a ajouté le ministère. La Finlande partage une frontière de 1340 kilomètres avec la Russie.

Moscou intercepte une salve de drones ukrainiens

Le ministère russe de la Défense a rapporté de son côté dimanche que des unités de défense aérienne militaires avaient intercepté 334 drones ukrainiens au cours de la nuit dans une quinzaine de régions, dont certaines proches de Saint-Pétersbourg, à environ 150 kilomètres de Virolahti.

En mars, l'Ukraine avait présenté ses excuses à Helsinki après que deux drones ukrainiens se sont écrasés dans le sud de la Finlande, probablement déviés de leur trajectoire par des interférences russes. 

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