Deux nouveaux drones illégaux survolent un pays européen

La Moldavie a fermé brièvement son espace aérien suite à une nouvelle incursion de drones. Deux appareils non identifiés ont survolé illégalement le territoire, créant une menace pour la sécurité aérienne.

AFP Agence France-Presse

La Moldavie, qui partage une frontière avec l'Ukraine, a brièvement fermé son espace aérien pendant la nuit après une nouvelle incursion de drones sur son territoire, a indiqué samedi son ministère de la Défense. Cette ancienne république soviétique, qui veut rejoindre l'Union européenne, a constaté à plusieurs reprises des violations de son espace aérien depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022.

L'espace aérien moldave «a été temporairement fermé pendant environ 1H10, entre 22H43 et 23H53 (20H43 GMT et 21H53 GMT), à titre de mesure d'urgence, après que deux drones non identifiés ont survolé illégalement le territoire national, créant une menace directe pour la sécurité de l'aviation», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué de presse samedi.

Il a ajouté que les drones de type Gerbera n'avaient pas été détectés par les radars moldaves, mais que leur incursion avait été «confirmée par les autorités frontalières ukrainiennes».

«Intimidation et déstabilisation»

«Aucun objet, débris ou élément représentant un danger pour la population n'a été identifié et (...) les deux drones ont quitté définitivement l'espace aérien national, se dirigeant en profondeur dans le territoire ukrainien», a déclaré pour sa part le ministère de l'Intérieur.

Deux avions commerciaux en provenance de Paris et de Barcelone à destination de Chisinau ont été déroutés vers la Roumanie, a-t-il indiqué. Un autre avion se préparant à décoller de Chisinau a été temporairement immobilisé. «La Moldavie condamne fermement ces actions illégales et dangereuses, qui ont mis en danger la sécurité des vols civils et des vies humaines», a déclaré le ministère de la Défense, qualifiant ces violations d'«actes hostiles d'intimidation et de déstabilisation».

Six drones avaient violé mardi dernier l'espace aérien de la Moldavie, qui a annoncé qu'un des appareils s'était écrasé sur son sol. La Moldavie, qui est également voisin de la Roumanie, pays membre de l'Otan, avait convoqué mercredi l'envoyé russe au sujet de la chute de ce drone.