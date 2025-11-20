DE
FR

Renforcer la défense
La Suisse investit dans un nouveau système pour détecter les mini-drones

La Suisse renforce sa défense contre les mini-drones. L'Office fédéral de l'armement a confié à Securiton la livraison de systèmes de détection pour 3,5 millions de francs, visant à protéger les infrastructures militaires.
Publié: il y a 41 minutes
Partager
Écouter
Armasuisse commande des systèmes anti-drones à Securiton.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse se dote d'un nouveau système de défense pour détecter des mini-drones et protéger les infrastructures militaires. L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) a confié au fournisseur helvétique Securiton la livraison de plusieurs systèmes de défense.

L'acquisition se monte à 3,5 millions de francs. Elle est financée par le crédit d'engagement pour l'équipement personnel et matériel à renouveler de l'armée suisse, a indiqué jeudi armasuisse dans un communiqué.

Espace aérien violé

Grâce à leur nature semi-mobile, les systèmes pourront être utilisés si nécessaire indépendamment du lieu à d'autres fins et pour d'autres missions de l'armée, précise armasuisse. Par exemple lors d'un engagement subsidiaire au profit des autorités civiles ou d'un service de promotion de la paix. Des essais avaient été conduits en été. Ils se sont révélés positifs.

Cet automne, des drones ont violé l'espace aérien européen à plusieurs reprises. L'armée suisse a indiqué début octobre avoir observé à plusieurs reprises cette année des mini-drones au-dessus de terrains militaires ou de troupes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus