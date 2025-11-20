Publié: il y a 41 minutes

La Suisse renforce sa défense contre les mini-drones. L'Office fédéral de l'armement a confié à Securiton la livraison de systèmes de détection pour 3,5 millions de francs, visant à protéger les infrastructures militaires.

La Suisse investit dans un nouveau système pour détecter les mini-drones

La Suisse investit dans un nouveau système pour détecter les mini-drones

Armasuisse commande des systèmes anti-drones à Securiton. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse se dote d'un nouveau système de défense pour détecter des mini-drones et protéger les infrastructures militaires. L'Office fédéral de l'armement (armasuisse) a confié au fournisseur helvétique Securiton la livraison de plusieurs systèmes de défense.

L'acquisition se monte à 3,5 millions de francs. Elle est financée par le crédit d'engagement pour l'équipement personnel et matériel à renouveler de l'armée suisse, a indiqué jeudi armasuisse dans un communiqué.

Espace aérien violé

Grâce à leur nature semi-mobile, les systèmes pourront être utilisés si nécessaire indépendamment du lieu à d'autres fins et pour d'autres missions de l'armée, précise armasuisse. Par exemple lors d'un engagement subsidiaire au profit des autorités civiles ou d'un service de promotion de la paix. Des essais avaient été conduits en été. Ils se sont révélés positifs.

Cet automne, des drones ont violé l'espace aérien européen à plusieurs reprises. L'armée suisse a indiqué début octobre avoir observé à plusieurs reprises cette année des mini-drones au-dessus de terrains militaires ou de troupes.