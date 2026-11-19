Israël a mené une opération terrestre jeudi à Gaza, affirmant avoir neutralisé un tunnel du Hamas menaçant ses troupes. L'incursion, la première depuis 2025, a ravivé les tensions autour du cessez-le-feu.

En bref L'armée israélienne a annoncé jeudi la fin d'une opération terrestre menée dans le centre de Gaza, près des camps d'al-Bureij et de Nousseirat, sous contrôle du Hamas. Cette incursion, rare depuis le cessez-le-feu entré en vigueur en octobre 2025, a entraîné de nouveaux déplacements de population

L'opération visait à démanteler un tunnel terroriste près de la «ligne jaune», considérée comme une menace immédiate. Le Hamas a dénoncé une «violation flagrante» de l'accord de trêve signé

Depuis octobre 2025, les forces israéliennes ont étendu leur contrôle territorial de 53% à plus de 60%, entraînant une forte densification des zones contrôlées par le Hamas

AFP Agence France-Presse

L'armée israélienne a annoncé jeudi la fin d'une opération terrestre lancée la veille dans une zone du centre de Gaza sous contrôle du Hamas, une incursion rare depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu qui a provoqué de nouveaux déplacements de population. L'opération, qui s'est déroulée près des camps de réfugiés d'al-Bureij et de Nousseirat, «est terminée», a indiqué l'armée à l'AFP.

Le Cogat, organisme israélien chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens, a précisé dans un communiqué que les Palestiniens qui avaient dû évacuer la zone pourraient à nouveau y circuler librement. A Nousseirat, des journalistes de l'AFP n'ont constaté aucune présence armée jeudi matin. La veille, l'armée avait annoncé avoir lancé, conjointement avec le Shin Bet (service de sécurité intérieure), une opération visant à «démanteler un tunnel terroriste à l'ouest de la 'ligne jaune' qui représentait une menace immédiate et directe» pour ses troupes.

«Monsieur Sécurité»

Etablie par Israël après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en octobre 2025, la «ligne jaune» sépare les zones sous contrôle israélien de celles tenues par le mouvement islamiste palestinien Hamas. L'armée a affirmé avoir agi en réponse à des violations du cessez-le-feu par le Hamas, qui a dénoncé de son côté «une violation flagrante» de l'accord. Les deux parties s'accusent régulièrement de violer la trêve, malgré laquelle Israël continue de mener des frappes sur le territoire palestinien.

Depuis octobre 2025, les forces israéliennes ont étendu leur contrôle de 53% à plus de 60% du territoire. La majeure partie de la population palestinienne s'entasse dans les zones restantes, tenues par le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007. Cette opération s'est déroulée en pleine période de tractations politiques en Israël, après les élections législatives de fin octobre.

Gadi Eisenkot, rival de Benjamin Netanyahu qui cherche à mettre fin à l'ère du Premier ministre sortant, tente de former une coalition gouvernementale à l'issue du scrutin qui n'a pas dégagé de majorité claire. Dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement, Benjamin Netanyahu, dont l'image de «Monsieur Sécurité» a été profondément écornée par l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, conserve la responsabilité des opérations militaires, à Gaza comme ailleurs.