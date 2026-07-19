Un navire marchand turc frappé par des missiles russes
Un navire marchand appartenant à la Turquie a été frappé par trois missiles russes dimanche et cinq marins ont été tués, a annoncé la marine ukrainienne, qui a ajouté que le sort de cinq autres membres d’équipage restait inconnu.
Le vraquier, qui battait pavillon de la Guinée-Bissau et transportait des céréales, a été touché par trois missiles de croisière «alors qu’il quittait la zone de combat», selon la même source, qui a précisé que huit personnes ont été évacuées vers un hôpital à Odessa, dans le sud de l’Ukraine, sur la mer Noire.
«Il s’agit d’une nouvelle attaque délibérée de la Russie contre un navire civil sans armes battant pavillon étranger, qui ne présentait absolument aucune menace militaire. Cette attaque constitue un acte de terrorisme à l’encontre de la navigation pacifique et une grave violation du droit international humanitaire», a déclaré la marine ukrainienne.
L’équipage comprenait des Syriens et des Indiens, selon le ministre des Affaires étrangères par interim Andriï Sybiga sur X. Un capitaine ukrainien fait partie des morts, a-t-il précisé.
«Alors que le monde réagit encore à la brutale attaque nocturne de la Russie contre Kiev, Moscou poursuit sa campagne de terreur tout au long de la journée», a-t-il affirmé.
(Source: AFP)
Kiev bombardée au lendemain d'attaques ukrainiennes meurtrières en Russie
Les forces russes ont à nouveau bombardé Kiev dans la nuit de samedi à dimanche, faisant au moins un mort, au lendemain d'attaques meurtrières ukrainiennes contre la Russie. Les déflagrations pouvaient s'entendre depuis l'intérieur des abris antiaériens, et l'une d'entre elles a été si forte qu'elle a déclenché des alarmes de voitures stationnées dans le centre de la ville, ont constaté des journalistes de l'AFP.
L'armée de l'air ukrainienne a évoqué une attaque de missiles balistiques. Une personne a été tuée et 13 blessées lors de l'attaque, ont indiqué les services de secours, selon qui les bombardements ont visé cinq districts de la capitale.
Le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, a évoqué sur Telegram des véhicules en feu et de la fumée s'élevant près d'un centre commercial dans le quartier de Desniansky. Dans celui de Shevchenkivsky, la «chute de débris» a provoqué un incendie dans un immeuble d'habitation. Un immeuble résidentiel et un supermarché, ainsi qu'une maison, étaient également en flammes dans deux autres districts de la capitale, Solomiansky et Sviatoshynsky, selon l'élu.
L'administration militaire de la capitale a de son côté annoncé qu'un immeuble d'habitation avait été endommagé dans le quartier de Shevchenkivsky, tandis qu'un centre commercial et de loisirs ainsi que des véhicules étaient en feu dans celui de Dniprovsky.
Source: AFP
Plus de 370 drones lancés vers la région de Moscou dans la nuit, «la plupart abattus»
Plus de 370 drones ont été lancés dans la nuit en direction de la région de Moscou, a annoncé samedi le maire de la capitale russe, affirmant que «la plupart» avaient été abattus.
«Depuis 20H30, plus de 370 drones ont volé en direction de la région de Moscou. La plupart ont été abattus par les défenses antiaériennes alors qu'ils étaient encore loin. Soixante-quatre drones ennemis ont été détruits à l'approche de Moscou» même, a écrit sur Telegram le maire, Sergueï Sobianine.
Source: AFP
Au moins huit morts dans une attaque ukrainienne contre un centre logistique, nuée de drones vers Moscou
Une attaque de drones ukrainienne contre un centre logistique a fait au moins huit morts et 24 blessés dans une petite ville de l'ouest de la Russie, dont la capitale Moscou et sa région ont été visées par des nuées de ces appareils.
«Sept employés de nuit ont été tués quand des drones ennemis ont frappé un centre logistique de Wildberries», le géant local du secteur, a écrit sur Telegram le gouverneur Evguéni Pervyshov, précisant que l'attaque, survenue à Kotovsk, avait également fait 24 blessés.
Un autre entrepôt de Wildberries situé à Elektrostal, dans la région de Moscou, a été touché par la chute d'un drone, selon le gouverneur Andreï Vorobiov, qui a ajouté qu'une personne était morte et que 37 personnes avaient été blessées.
Selon le gouverneur, un incendie s'est déclaré au dépôt touché, mais a été éteint, même si les pompiers restent à l'oeuvre sur place. La région de Moscou a elle été visée par plus de 370 drones dans la nuit, a indiqué le maire de la capitale, Sergueï Sobianine. «La plupart ont été abattus par les défenses antiaériennes alors qu'ils étaient encore loin. Soixante-quatre drones ennemis ont été détruits à l'approche de Moscou» même, a-t-il écrit sur Telegram.
Source: AFP
Une série de frappes fait dix morts en Ukraine et en Russie
Au moins dix personnes ont été tuées vendredi et une vingtaine d'autres ont été blessées dans une série de frappes en Ukraine, en Russie et en territoire occupé, ont annoncé leurs autorités respectives.
En Ukraine, la cité portuaire d'Odessa a été visée par un missile russe, qui a fait deux morts et huit blessés, dont deux enfants, a déclaré sur Telegram son maire adjoint Oleksandre Filatov. Selon lui, des immeubles résidentiels, des véhicules et d'autres infrastructures civiles ont été touchées.
Parmi les personnes tuées, «figure une femme qui se promenait dans un parc avec des enfants au moment de l'attaque. Les enfants ont survécu et reçoivent l'aide nécessaire», ont précisé les services d'urgence sur Telegram.
Source: AFP
Deux morts et huit blessés dans des frappes russes sur Odessa
Des frappes russes sur la ville d'Odessa, dans la sud de l'Ukraine, ont fait deux morts et huit blessés dans la nuit de jeudi à vendredi, a annoncé le maire adjoint Oleksandr Filatov. «Un missile a frappé un immeuble résidentiel. Malheureusement, deux personnes ont perdu la vie. D'après les dernières informations, on dénombre actuellement huit blessés, dont deux enfants», a indiqué sur Telegram Oleksandr Filatov, qui s'exprimait depuis les lieux.
«Des immeubles résidentiels, un édifice religieux, une école maternelle, des véhicules ainsi que d'autres infrastructures civiles ont été endommagés», a-t-il ajouté. «Parmi les victimes figure une femme qui se promenait dans un parc avec des enfants au moment de l'attaque. Les enfants ont survécu et reçoivent l'aide nécessaire», ont précisé plus tard les services d'urgence ukrainiens sur Telegram.
L'Ukraine est soumise quotidiennement à des frappes de drones et de missiles russes depuis le début de la guerre déclenchée par Moscou en février 2022. Mercredi, la région d'Odessa était visée par des missiles et drones russes pour le cinquième jour consécutif, faisant trois morts et trois blessés.
Source: AFP
Zelensky nomme un responsable du renseignement comme ministre de la Défense par intérim
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nommé jeudi un responsable ayant fait carrière dans les services de renseignement, Ievgueniï Khmara, en tant que ministre de la Défense par intérim, après le départ de son prédécesseur qui a provoqué la controverse en Ukraine.
«J'ai chargé Ievgueniï Khmara d'assumer les fonctions de ministre par intérim, de poursuivre la réforme du secteur de la défense», a déclaré Zelensky sur X, louant sa «solide expérience» au sein du SBU, les services secrets ukrainiens.
Source: AFP
Kiev dément l'assassinat de l'ingénieur en chef de la centrale de Zaporijjia, dont l'accuse Moscou
Kiev a démenti jeudi l'assassinat de l'ingénieur en chef de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par l'armée russe dans le sud de l'Ukraine, Moscou ayant accusé la veille les forces ukrainiennes d'avoir tué ce responsable à l'aide d'un drone.
Dans un communiqué, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a rejeté «les accusations sans fondement de la Fédération de Russie», ajoutant qu'«aucune confirmation indépendante» ni «preuve de l'implication de l'Ukraine» n'aient été «présentées» par les autorités russes.
Source: AFP
Starmer décoré par Zelensky lors de sa dernière visite officielle à Kiev
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remis, jeudi à Kiev, l'Ordre de la Liberté au Premier ministre britannique démissionnaire Keir Starmer, saluant son soutien à l'Ukraine à l'occasion d'un dernier déplacement diplomatique dans le pays.
Starmer a été décoré «pour contribution personnelle exceptionnelle au renforcement de la coopération entre Etats, au soutien de la souveraineté d'État et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, pour contribution significative à la promotion de l'État ukrainien dans le monde», selon un décret lu lors d'une conférence de presse conjointe des deux dirigeants à Kiev.
Source: AFP
Une attaque russe nocturne tue deux personnes à Kiev
Une attaque aérienne russe a fait deux morts dans l'est de Kiev, ont annoncé les services d'urgence ukrainiens jeudi matin, après une alerte aux missiles balistiques émise par l'armée suivie d'explosions, entendues par des journalistes de l'AFP.
Ce bombardement a eu lieu quelques heures après la visite à Kiev de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, venue renforcer le partenariat de défense entre l'Union européenne et l'Ukraine. Un journaliste de l'AFP a observé plusieurs flashs lumineux dans le ciel de Kiev, suivis d'une demi-douzaine de détonations.
Dans le quartier de Darnytskyi, situé dans l'est de la capitale, «des débris de missile sont tombés sur des bâtiments non résidentiels», a annoncé le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur les réseaux sociaux. Les services d'urgence nationaux ont par la suite indiqué que deux personnes y avaient été tuées.
Un entrepôt du quartier de Sviatoshynskyi, dans l'ouest de Kiev, a par ailleurs été visé, d'après les services d'urgence qui recensent cinq blessés – dont un mineur – à l'échelle de la capitale tous quartiers confondus. Parallèlement, Kharkiv, grande ville du nord-est de l'Ukraine, a été la «cible» de «drones d'attaque» russe dans la nuit, selon son maire Igor Terekhov, qui a précisé que trois quartiers avaient été touchés.
Source: AFP
Le ministre de la Défense ukrainien annonce sa démission
Le ministre de la Défense ukrainien Mykhaïlo Fedorov a déclaré mercredi qu'il quittait ses fonctions, après la démission de la Première ministre, dans le cadre d'un remaniement gouvernemental voulu par le président Volodymyr Zelensky.
«Ce fut un grand honneur de servir le peuple ukrainien en tant que ministre de la Défense», a-t-il écrit sur Telegram dans un long message listant les succès de son ministère dont il avait pris la tête en janvier, suivi d'un second, plus court, sur ses échecs.
Source: AFP
L'UE et l'Ukraine concluent un partenariat sur les drones
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé mercredi à Kiev la conclusion d'un partenariat entre l'Union européenne et l'Ukraine afin de renforcer la production commune de drones. «Ce que nous signons aujourd'hui est notre propre accord sur les drones», a-t-elle déclaré, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Cet accord réunira l'ingéniosité ukrainienne et la puissance industrielle de l'Europe», a-t-elle ajouté sans révéler la valeur de cet accord de partenariat.
L'Ukraine a développé depuis son invasion par la Russie en février 2022 une expertise et un savoir faire largement reconnus en matière de drones. «Nous devons exploiter cela ensemble», a affirmé Ursula von der Leyen. L'idée, a expliqué la présidente de la Commission européenne, est d'associer ce savoir et cette expertise «testés sur le terrain" à l'immense capacité technologique et industrielle» de l'UE.
«Nous avons des sites de production sûrs et sécurisés qui peuvent contribuer à accroître les volumes», a-t-elle assuré. «Avec cet accord, notre message est clair: le moment est venu d'investir en Ukraine, car cela signifie investir en Europe et investir dans notre sécurité commune», a-t-elle encore déclaré.
L'Ukraine fabrique déjà quelque 10 millions de drones par an, dont certains à très longue portée, et ambitionne d'en fabriquer le double, a indiqué de son côté le président Zelensky. Kiev a déjà signé plusieurs accords concernant les drones avec des pays comme le Qatar ou l'Arabie saoudite, dans la foulée de la guerre au Moyen-Orient. D'autres sont en préparation, notamment avec l'Allemagne, la Norvège, la Finlande ou le Canada.
La Chine «fermement opposée» aux sanctions américaines ciblant les acheteurs de pétrole russe
La Chine s'est dite mercredi «fermement opposée» à un projet de loi américain établissant des sanctions pour les acheteurs de pétrole russe, proposé par des sénateurs américains et désormais soutenu par le président Donald Trump.
«La Chine s'oppose fermement aux sanctions unilatérales illégales qui ne reposent sur aucun fondement en droit international et ne sont pas autorisées par le Conseil de sécurité de l'ONU», a déclaré Lin Jian, porte-parole de la diplomatie chinoise, assurant que Pékin «prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre résolument les droits et intérêts légitimes de ses entreprises et citoyens».
Source: AFP
Des frappes sur Soumy et Odessa font six morts
Des frappes russes ont tué six personnes et fait une vingtaine de blessés à Soumy, dans le nord de l'Ukraine, et à Odessa, grand port du sud du pays, ont annoncé les autorités locales mercredi.
A Soumy, trois personnes ont été tuées et 17 blessées, dont un adolescent de 16 ans, par des bombes planantes russes, a indiqué sur Telegram Oleg Grygorov, le gouverneur de cette région frontalière de la Russie. La région d'Odessa a elle été visée par des missiles et drones russes pour le cinquième jour consécutif, faisant trois morts et trois blessés, a annoncé sur Telegram le gouverneur régional, Oleg Kiper. Selon lui, un entrepôt, un gazoduc et un autre bâtiment ont été endommagés.
«Un incendie s'est déclaré à bord. Malheureusement, deux personnes ont été tuées pendant l'attaque», a-t-il poursuivi, dans un message sur son compte Telegram. Plus tôt dans la soirée, également sur Telegram, il avait assuré que deux navires de commerce, un battant pavillon tanzanien et l'autre libérien et naviguant en mer Noire avaient été touchés par des frappes russes.
«A la suite de cette attaque, le capitaine de l'un des navires a trouvé la mort», a-t-il annoncé, précisant les onze marins restants avaient été évacués et que trois d'entre eux avaient été blessés. Oleg Kiper n'a pas précisé la nationalité des victimes des attaques. Il a souligné que les deux navires ciblés en mer Noire naviguaient le long des couloirs prévus pour les exportations de céréales d'Ukraine, malgré la guerre.
Source: AFP