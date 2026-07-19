Un navire marchand turc frappé par des missiles russes

Un navire marchand appartenant à la Turquie a été frappé par trois missiles russes dimanche et cinq marins ont été tués, a annoncé la marine ukrainienne, qui a ajouté que le sort de cinq autres membres d’équipage restait inconnu.

Le vraquier, qui battait pavillon de la Guinée-Bissau et transportait des céréales, a été touché par trois missiles de croisière «alors qu’il quittait la zone de combat», selon la même source, qui a précisé que huit personnes ont été évacuées vers un hôpital à Odessa, dans le sud de l’Ukraine, sur la mer Noire.

«Il s’agit d’une nouvelle attaque délibérée de la Russie contre un navire civil sans armes battant pavillon étranger, qui ne présentait absolument aucune menace militaire. Cette attaque constitue un acte de terrorisme à l’encontre de la navigation pacifique et une grave violation du droit international humanitaire», a déclaré la marine ukrainienne.

L’équipage comprenait des Syriens et des Indiens, selon le ministre des Affaires étrangères par interim Andriï Sybiga sur X. Un capitaine ukrainien fait partie des morts, a-t-il précisé.

«Alors que le monde réagit encore à la brutale attaque nocturne de la Russie contre Kiev, Moscou poursuit sa campagne de terreur tout au long de la journée», a-t-il affirmé.

(Source: AFP)