L'essoufflement de l'élan russe se poursuit

La ligne de front est restée largement inchangée en juin en Ukraine, dans la continuité d'une perte d'élan des troupes russes ces derniers mois, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).

Les données montrent un gain territorial net en juin de 30 km2 pour l'armée russe dans la région de Kharkiv (nord-est). Mais ces progrès sont avant tout le résultat d'incursions précédentes désormais considérées comme des avancées par l'ISW après l'analyse de nouvelles informations, indique l'institut.

L'armée ukrainienne a pour sa part gagné 11 km2 dans la région de Zaporijjia (sud) et 18 km2 dans celle de Dnipropetrovsk (centre-est). «L'étendue et le cadre de ces contre-attaques ukrainiennes en cours dans ces régions ne sont pas clairs», indique l'équipe de renseignement géospatial de l'ISW. «Les résultats de ces opérations de combat en cours restent incertains et seront probablement reflétés dans les données des prochaines semaines», a-t-elle ajouté.

Moscou a perdu le contrôle de 403 km2 en avril et mai, après un ralentissement de la progression de ses troupes enregistré depuis la fin 2025 et alors que Kiev mène des frappes de drones de portée moyenne et sur le front de plus en plus efficaces.

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Source: AFP