Neuf rebelles kurdes iraniens tués par des frappes en Irak

Neuf rebelles kurdes iraniens ont été tués dans le nord de l’Irak par des frappes, a annoncé vendredi leur groupe dans un nouveau bilan, en faisant porter la responsabilité à l’Iran.

«A 04h30 (03h30 en Suisse), le régime iranien a attaqué au moyen de drones et de roquettes un camp» appartenant au parti Komala en exil, a indiqué à l’AFP un membre de ce groupe, Idriss Kohlwazi. Les frappes, près de la ville de Souleimaniyeh, ont fait neuf morts et deux blessés, a-t-il ajouté, révisant à la hausse un premier bilan de huit morts.

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Un autre camp a également été visé par une frappe qui a fait deux blessés parmi les combattants, a indiqué pour sa part Amjad Panahi, un autre membre du parti Komala. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février, la région du Kurdistan irakien, riche en pétrole et siège de bases militaires américaines, a été visée par des attaques lancées par l’Iran comme des groupes irakiens pro-iraniens.

Source: AFP