Les autorités iraniennes annoncent 3 morts, 8 blessés lors de frappes américaines
Les autorités de la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, ont annoncé samedi que des frappes américaines y avaient fait au moins trois morts et huit blessés, selon l'agence officielle Irna.
Un responsable de la province «a annoncé que trois personnes étaient tombées en martyrs et que huit personnes avaient été blessées à la suite d'attaques ennemies sur certaines parties de la province d'Hormozgan ce samedi matin», a écrit Irna sur Telegram.
Source: AFP
Les Gardiens disent avoir «stoppé» quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de l'Iran, ont annoncé samedi avoir «stoppé» à l'aide de missiles et de drones quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz que Téhéran a déclaré fermé à la navigation.
«Au cours des dernières heures, quatre navires en infraction, soutenus par l'armée terroriste américaine, ont tenté de traverser le détroit d'Ormuz, et les quatre navires ont été stoppés sur place lors d'une opération combinée de missiles et de drones», ont indiqué les Gardiens, cités sur Telegram par la télévision d'Etat iranienne.
Source: AFP
L'armée iranienne annonce avoir frappé des cibles au Koweït et en Jordanie
L'armée iranienne a annoncé samedi avoir frappé des cibles militaires au Koweït et en Jordanie en riposte aux bombardements américains contre son territoire, selon la télévision d'Etat.
Les forces iraniennes ont dit avoir visé le camp militaire d'Al-Adiri et la base d'Ali Al-Salem au Koweït, ainsi que la base aérienne d'Al-Azraq dans l'est de la Jordanie, a indiqué la télévision d'Etat sur Telegram.
Au Koweït, l'armée a indiqué sur X être en train de faire face à «des attaques de drones hostiles». Les sirènes d'alerte aérienne ont également retenti à Bahreïn, a annoncé le ministère de l'Intérieur de ce pays du Golfe qui héberge une importante base navale américaine.
Source: AFP
L'armée iranienne annonce avoir frappé une base aérienne à Bahreïn
L'armée iranienne a annoncé samedi avoir frappé une base aérienne utilisée par les Etats-Unis à Bahreïn en riposte aux bombardements américains contre son territoire, selon la télévision d'Etat.
D'après cette source, des drones explosifs iraniens ont attaqué des hangars et des aires de stationnement utilisés par l'aviation américaine sur la base de Sheikh Isa, décrite comme «l'un des centres opérationnels et logistiques les plus importants de l'US Air Force et de l'US Navy dans la région».
Source: AFP
Des infrastructures iraniennes attaquées pendant la nuit
Les Etats-Unis ont bombardé l'Iran pour la septième nuit consécutive samedi et Téhéran a une nouvelle fois riposté en frappant des cibles en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, tout en menaçant de passer à une «offensive totale».
Un mois après la signature, le 17 juin, d'un protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis censé ouvrir une période de pourparlers de paix, l'escalade continue au Moyen-Orient avec des échanges de frappes quotidiens et des incidents maritimes en série.
Le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a dit avoir attaqué dans la nuit en Iran «des sites de surveillance, des infrastructures logistiques militaires, des dépôts souterrains d'armes et des moyens maritimes», sans mentionner de cibles civiles.
Les autorités de la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, ont annoncé que des frappes américaines y avaient fait au moins trois morts et huit blessés, et ciblé deux ponts et un tunnel routiers, selon l'agence officielle Irna.
Source: AFP
L'armée américaine annonce une nouvelle série de frappes contre l'Iran
L'armée américaine a annoncé vendredi mener une nouvelle série de frappes contre l'Iran, pour la septième nuit consécutive.
Ces nouvelles frappes ont commencé «à 19H00 GMT», a indiqué sur X le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Elles «visent à continuer d'affaiblir les capacités militaires iraniennes» sur ordre du président Donald Trump, a-t-il ajouté.
Source: AFP
Un haut responsable menace d'une «offensive totale» si les frappes américaines se poursuivent
L'Iran va entrer dans «une phase d'offensive totale» si les frappes américaines se poursuivent au delà de «deux-trois jours», a menacé vendredi Mohsen Rezaï, conseiller militaire du guide suprême iranien, cité par la télévision d'Etat.
«L'Iran ne se contentera plus de riposter, et aucune frontière ne sera à l'abri», a-t-il aussi déclaré, selon la même source.
Source: AFP
Le Kurdistan irakien exhorte l’Iran à cesser ses attaques «injustifiées»
Le Premier ministre du Kurdistan irakien a dénoncé vendredi des «attaques injustifiées» imputées à l’Iran contre la région autonome, exhortant Téhéran à y mettre fin.
«Tout en exhortant la République islamique d’Iran à mettre un terme à cette escalade, nous appelons également le gouvernement fédéral irakien et la communauté internationale à mettre fin à ces violations», ont déclaré les services de Masrour Barzani.
Les défenses aériennes avaient annoncé plus tôt avoir abattu des drones au-dessus d’Erbil, la capitale du Kurdistan irakien,le deuxième incident de ce type cette semaine.
Source: AFP
L’armée koweïtienne fait état de blessés dans ses rangs
L’armée koweïtienne a fait état vendredi de blessés dans ses rangs après des frappes iraniennes dans le pays du Golfe.
Le chef d’Etat major, Khaled Daraj Saad Al-Sharian, «a rendu visite à plusieurs blessés parmi les membres des forces terrestres koweïtiennes, qui ont été blessés à la suite de l’attaque de plusieurs installations et camps de l’armée koweïtienne par des drones ennemis ce matin (vendredi), dans le cadre de l’agression iranienne criminelle», a écrit l’armée dans un message sur X, accompagné de photos.
Source: AFP
Neuf rebelles kurdes iraniens tués par des frappes en Irak
Neuf rebelles kurdes iraniens ont été tués dans le nord de l’Irak par des frappes, a annoncé vendredi leur groupe dans un nouveau bilan, en faisant porter la responsabilité à l’Iran.
«A 04h30 (03h30 en Suisse), le régime iranien a attaqué au moyen de drones et de roquettes un camp» appartenant au parti Komala en exil, a indiqué à l’AFP un membre de ce groupe, Idriss Kohlwazi. Les frappes, près de la ville de Souleimaniyeh, ont fait neuf morts et deux blessés, a-t-il ajouté, révisant à la hausse un premier bilan de huit morts.
Un autre camp a également été visé par une frappe qui a fait deux blessés parmi les combattants, a indiqué pour sa part Amjad Panahi, un autre membre du parti Komala. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février, la région du Kurdistan irakien, riche en pétrole et siège de bases militaires américaines, a été visée par des attaques lancées par l’Iran comme des groupes irakiens pro-iraniens.
Source: AFP