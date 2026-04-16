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Situation sous haute tension
Deux pétroliers géants foncent droit sur l'Iran malgré le blocus

Deux pétroliers géants ont pénétré le Golfe via le détroit d'Ormuz en direction de l'Iran, malgré le blocus américain imposé depuis le 13 avril, selon des données maritimes.
Publié: 15:27 heures
Deux pétroliers géants foncent droit sur l'Iran malgré le blocus américain. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Au moins deux pétroliers sont entrés dans le Golfe via le détroit d'Ormuz, semble-t-il à destination de l'Iran, en dépit du blocus imposé depuis lundi par Washington sur les ports iraniens, ont indiqué jeudi des agences de presse et des données de suivi maritime.

Ces deux très grands pétroliers de type VLCC (very large crude carrier), le RHN et l'Alicia, se trouvaient jeudi près des côtes iraniennes dans le Golfe, selon les données de la société d'analyse maritime Kpler.

Ils font partie des quelques navires qui ont franchi le détroit au cours des deux derniers jours, bien que l'armée américaine ait assuré mercredi que son blocus des navires se rendant vers ou quittant les ports iraniens avait été pleinement mis en oeuvre au cours des 48 premières heures.

Selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), plus de 10'000 soldats ont été déployés pour ce blocus contre les «navires de toutes nationalités entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens».

Situation sous haute tension

Les deux superpétroliers avaient initialement déclaré l'Irak comme destination, avant de modifier leur statut pour passer à «en attente d'ordres», lors de leur passage du détroit, selon les données de Kpler.

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Un troisième VLCC, l'Agios Fanouris I, ainsi qu'un transporteur de gaz de pétrole liquéfié (GPL), le G Summer, se trouvaient également dans le Golfe après avoir traversé le détroit pendant le blocus. Tous deux ont signalé l'Irak comme destination, selon ces mêmes données.

Deux autres navires, le porte-conteneurs Zaynar 2 et le cargo de marchandises naviguant à vide Neshat, ont également traversé le détroit mercredi et jeudi. Ils ont été détectés près du port iranien de Bandar Abbas, selon MarineTraffic, la plateforme de suivi de Kpler.


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