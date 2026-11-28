MSF dénonce le meurtre de deux gardiens lors d'une frappe israélienne sur une clinique à Gaza vendredi. L'armée israélienne les accuse d'appartenir au Hamas, une affirmation rejetée par l'organisation humanitaire.

Deux employés de Médecins sans frontières tués par une frappe israélienne à Gaza

Deux employés de Médecins sans frontières tués par une frappe israélienne à Gaza

AFP Agence France-Presse

Deux employés de Médecins sans frontières (MSF) ont été tués vendredi par une frappe israélienne à Gaza, ont annoncé l'organisation humanitaire et l'armée israélienne, laquelle les a accusés d'être des «terroristes» du Hamas. Les forces armées israéliennes «ont frappé et éliminé deux terroristes dans la ville de Gaza qui étaient également employées par l'organisation internationale MSF», ont-elles écrit sur Telegram.

Elles ont identifié les deux personnes tuées dans cette frappe aérienne comme étant Ahmed Sufyan Muhammad Ali Abu Hasira et Moaz Yousef Alitsbach, en présentant ce dernier comme le commandant d'un groupe d'artillerie de l'organisation islamiste Hamas. Selon elles, tous deux étaient employés comme gardiens dans une clinique de MSF.

«Bouleversés par le meurtre»

«Nous sommes bouleversés et révoltés par le meurtre de deux de nos collègues, tous deux gardiens, lors d'une frappe israélienne contre l'une de nos cliniques à Gaza», a réagi MSF sur X, en ajoutant que ces deux décès portent à 17 le nombre de ses employés tués dans la bande de Gaza.

«Les attaques contre les établissements de santé, les agents de santé et le personnel humanitaire à Gaza sont scandaleuses et inacceptables», a écrit pour sa part, également sur X, le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Israël et le Hamas s'accusent régulièrement de violer le cessez-le-feu conclu en octobre 2025, après deux ans de guerre dans la bande de Gaza. Plus de 1650 Palestiniens ont été tués depuis le début du cessez-le-feu, selon un décompte de l'AFP basé sur des données du ministère de la Santé de Gaza, qui opère sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par les Nations unies. Sur la même période, l'armée israélienne a recensé sept soldats tués, ainsi qu'un contractuel civil.