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«Un allié déterminé»
Ce pays européen va produire des drones avec Israël

La Serbie produira des drones militaires en partenariat avec une entreprise israélienne, a confirmé mardi le président Aleksandar Vucic à Belgrade. Ce projet renforce la coopération entre les deux pays, déjà étroite dans le domaine de l'armement.
Publié: il y a 29 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
Ursula von der Leyen et le président serbe Aleksandar Vučić à Belgrade le 15 octobre 2025.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le président serbe Aleksandar Vucic a confirmé mardi que le pays allait produire des drones militaires dans le cadre d'un accord conjoint avec une entreprise israélienne, dont il n'a pas donné le nom. Aleksandar Vucic avait déjà évoqué la construction d'une usine de drones «avec un partenaire étranger». Mardi, il a précisé lors d'une visite à des forces armées serbes à Belgrade que le choix d'une entreprise israélienne était pour lui évident, «parce que ce sont eux qui les fabriquent le mieux».

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Début avril, le média d'investigation BIRN et le quotidien israélien Haaretz avaient dans une enquête commune affirmé que l'entreprise d'armement israélienne Elbit Systems s'apprêtait à construire une usine de drones en Serbie. Selon l'enquête de Birn, l'usine serait la propriété d'Elbit Systems et de l'entreprise publique serbe SDPR.

Jusqu'à présent, ni l'entreprise ni les autorités serbes n'avaient accepté de commenter ces informations. Les autorités serbes ont, selon plusieurs enquêtes, augmenté leurs exportations d'armes vers Israël depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël en 2023, qui a fait 1221 morts selon un décompte de l'AFP établi à partir des chiffres officiels israéliens. Les représailles israéliennes ont fait au moins 72'000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, dont les chiffres sont considérés comme fiables par l'ONU.

«Un allié déterminé»

Lors d'une visite en Serbie le mois dernier, la rapporteure spéciale de l'ONU sur la situation des droits humains dans les Territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, avait déclaré depuis Belgrade que la Serbie était l'un des «alliés les plus constants et les plus déterminés» d'Israël.

Dans un rapport paru en juin 2025, elle citait notamment Elbit Systems parmi les entreprises qui profitent de ce qu'elle a qualifié de «génocide en cours» à Gaza. Aleksandar Vucic a, à plusieurs reprises, défendu les exportations d'armes de son pays et a déjà décrit la coopération avec Israël comme excellente. «Ils nous vendent des armes, nous leur vendons des armes, et cela va continuer», avait-il résumé cet hiver.

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