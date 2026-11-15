Le Guatemala a décrété samedi un état de siège de 30 jours dans les départements de Zacapa et d’Izabal, frontaliers du Honduras, après une série d’attaques meurtrières liées au narcotrafic.

Au Guatemala, l’état de siège est déclaré face à la terreur des cartels de drogue

Au Guatemala, l’état de siège est déclaré face à la terreur des cartels de drogue

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement du Guatemala a restreint samedi les droits de circulation et de réunion dans une région en proie à la violence liée au narcotrafic, disant vouloir «protéger la population» à la suite d'attaques meurtrières.

L'état de siège a été décrété pour 30 jours dans les départements de Zacapa, où au moins 17 personnes ont été tuées lors d'attaques armées au cours des dernières semaines, et d'Izabal, tous deux frontaliers du Honduras.

Selon les autorités, la région de Zacapa est contrôlée par le cartel de la famille Lorenzana, que les États-Unis ont déclaré vendredi «groupe terroriste» et associé au cartel mexicain de Sinaloa. L'objectif de l'état de siège vise à «renforcer la sécurité» et à «protéger la population», a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Elle prévoit la limitation des rassemblements en plein air et des manifestations publiques. En outre, les autorités pourront disperser «par la force» tout rassemblement non autorisé ou si celui-ci se déroule «avec des armes». Le communiqué précise également que des perquisitions pourront être menées dans des domiciles ou tout autre lieu clos «sans mandat judiciaire» ni autorisation des propriétaires.

Selon les autorités, le territoire du cartel de la famille Lorenzana, lié au cartel mexicain de Sinaloa, s'étend sur le département de Zacapa, où cinq personnes ont été assassinées vendredi. Cette province a par ailleurs été récemment secouée par des affrontements entre bandes rivales ayant coûté la vie à huit civils ainsi que par l'assassinat d'un député.

Violence criminelle

Dans le département d'Izabal, où les médias locaux font état de deux personnes tuées par balle vendredi dernier, opère le cartel des Mendoza, également qualifié de «groupe terroriste» par Washington.

Selon le site spécialisé dans le narcotrafic InSight Crime, les Mendoza se sont constitué une fortune grâce à la contrebande et au trafic de drogue, et auraient même bénéficié de la protection de leurs contacts au sein des cercles du pouvoir guatémaltèque.

Le quotidien Prensa Libre a rapporté samedi, avant l'annonce de l'état d'urgence, que l'armée pourrait déployer un bataillon «comptant entre 400 et 600 soldats» dans la région afin d'y assurer des patrouilles et d'en contrôler la sécurité.

Le Guatemala fait partie de la coalition «Bouclier des Amériques» lancée par le président américain Donald Trump contre le trafic de drogue et les cartels. Il a récemment reçu sa première livraison d'armes en provenance des États-Unis depuis un demi-siècle, après la levée par Washington de l'embargo sur les armes imposé pendant la guerre civile guatémaltèque.

Mais le président social-démocrate Bernardo Arévalo, au pouvoir depuis 2024, fait l'objet de critiques en raison de la recrudescence de la violence criminelle dans le pays. En janvier, une série d'attaques menées par le gang Barrio 18 a fait 11 morts parmi les forces de l'ordre dans différentes localités du Guatemala. Ces attentats avaient été précédés par des émeutes dans plusieurs prisons.