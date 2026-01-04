Les tensions entre le Danemark et les Etats-Unis s'intensifient autour du Groenland. L'ambassadeur danois a dénoncé un tweet de Katie Miller évoquant une annexion américaine.

Le Danemark appelle au «respect total» de l'intégrité du Groenland après un tweet inquiétant

AFP Agence France-Presse

L'ambassadeur du Danemark aux Etats-Unis a appelé dimanche au «respect total» de l'intégrité territoriale du Groenland, après le tweet de la femme du directeur de cabinet adjoint à la Maison Blanche ayant partagé une photo du Groenland sous le drapeau américain.

Katie Miller, épouse du directeur de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Stephen Miller, a publié samedi sur son compte X une photo du Groenland colorée aux couleurs du drapeau américain, assortie d'une courte légende en capitales: «SOON» (bientôt).

La tension monte depuis décembre

Le Groenland est convoité par Donald Trump, au grand dam du Danemark, et les tensions entre les deux pays ont été relancées par l'annonce fin décembre par le président américain de la nomination d'un envoyé spécial pour ce vaste territoire autonome danois.

«Petit rappel amical concernant les Etats-Unis et le Royaume du Danemark: nous sommes des alliés proches et devons continuer à travailler ensemble en tant que tels», a déclaré dans une réponse au message de Katie Miller, l'ambassadeur du Danemark aux Etats-Unis, Jesper Møller Sørensen. «Et oui, nous attendons le respect total de l'intégrité territoriale du Royaume du Danemark», ajoute-t-il.

Un avertissement clair

Katie Miller a été un temps conseillère et porte-parole de la commission pour l'efficacité gouvernementale Doge, alors dirigée par Elon Musk, avant d'être employée par le milliardaire dans le secteur privé.

La publication de Katie Miller sur X intervient après que l'armée américaine a capturé le président vénézuélien, Nicolas Maduro, à Caracas. Une opération vue par les experts comme un avertissement aux alliés des Etats-Unis, inquiets des menaces de Trump de s'accaparer des ressources stratégiques.