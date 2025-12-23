DE
Face à la Chine et à la Russie
Trump «a besoin» du Groenland, l’Europe s’y oppose fermement

Les Etats-Unis ont «besoin» du Groenland pour assurer leur sécurité face à la Chine et à la Russie, a martelé lundi le président américain Donald Trump. Peu avant, l'Union européenne s'était à nouveau opposée à toute mainmise américaine sur ce territoire danois.
Donald Trump affirme qu'il y a des bateaux russes et chinois partout autour du Groenland.
Les États-Unis doivent pouvoir compter sur le Groenland pour garantir leur sécurité face à la Chine et à la Russie, a insisté lundi le président Donald Trump. Un peu plus tôt, l’Union européenne avait réaffirmé son refus de laisser Washington prendre la main sur ce territoire danois.

«Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale», a déclaré le président américain lors d'une intervention au côté du ministre américain de la défense, Pete Hegseth, à Palm Beach en Floride. «Si on regarde les côtes du Groenland, il y a des bateaux russes et chinois partout. Nous en avons besoin pour notre sécurité nationale», a-t-il insisté. Les Groenlandais «ne sont pas protégés militairement» par Copenhague, a-t-il affirmé.

Ces propos interviennent après l'annonce par le chef d'Etat américain de la nomination d'un envoyé spécial pour ce vaste territoire autonome danois qu'il menace régulièrement d'annexer. Cette nomination a provoqué une vive réaction de Copenhague et de l'Union européenne, qui a exprimé lundi sa «pleine solidarité avec le Danemark».

