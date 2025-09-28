Des drones non identifiés ont survolé des sites militaires danois, provoquant une réaction de l'OTAN. La Première ministre Mette Frederiksen évoque des 'attaques hybrides', pointant du doigt la Russie qui rejette toute implication.

Face à la menace, l'OTAN renforce sa présence en Baltique

L'OTAN met en place de nouveaux moyens. Photo: keystone-sda.ch

L'OTAN a annoncé dans la soirée de samedi à dimanche le renforcement de sa «vigilance» et de ses moyens dans la région Baltique, à la suite de récents survols de drones au Danemark. Les dirigeants de l'Alliance «sont en contact permanent avec leurs homologues danois», souligne l'OTAN.

«Nous allons renforcer encore davantage notre vigilance grâce à de nouveaux moyens», a indiqué Martin O'Donnell, porte-parole du commandement suprême des alliés en Europe, dans une déclaration transmise à la presse. Ces moyens comprennent du renseignement, de la surveillance, de la reconnaissance et «au moins une frégate de défense aérienne», a-t-il précisé.

Multicplication des survols de drones non identifiés

Des drones non identifiés ont survolé dans la nuit de vendredi à samedi des sites militaires danois, notamment la plus grande base militaire, après d'autres survols cette semaine. Jeudi, la Première ministre, Mette Frederiksen, avait affirmé que le Danemark avait été victime d'attaques «hybrides» ces derniers jours, faisant référence à une forme de guerre non conventionnelle et avait pointé du doigt la Russie, une «menace pour la sécurité de l'Europe». Moscou avait rejeté «fermement» jeudi toute implication dans les incidents danois.

Donald Trump avait jugé en début de semaine que les pays de l'Otan devaient abattre les appareils russes violant leur espace aérien, après trois incursions de drones ou avions de combat russes sur le territoire de l'Alliance en moins de deux semaines. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a mis en garde samedi contre toute attaque envers son pays, qui entraînerait une «réponse résolue».







