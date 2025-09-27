L’Allemagne autorisera désormais ses forces armées à abattre tout drone pénétrant sur son territoire. Cette mesure fait suite à la détection, vendredi, d’un «essaim» d’appareils d’origine inconnue dans le nord du pays.

Le ministre de l'Intérieur allemand souhaite que les forces armées soient autorisées à abattre les drones en cas d'intrusion sur le territoire. Photo: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

L'Allemagne va autoriser ses forces armées à abattre des drones en cas d'intrusion sur son territoire, a déclaré samedi le ministre de l'Intérieur. Cette décision survient après qu'un «essaim» d'appareils d'origine inconnue a été repéré la veille dans le nord du pays.

Cette annonce intervient au moment où la défense des pays de l'UE et de l'Otan est en plein réexamen. Cette série d'intrusions, considérée comme menaçante et généralement attribuée à la Russie, vise notamment la Pologne, mais aussi d'autres pays de l'Est et du Nord de l'Europe.

En Allemagne, l'«essaim» de drones a été repéré vendredi au-dessus de l'Etat de Schleswig-Holstein, frontalier du Danemark, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, lors d'une conférence de presse. Il a souligné que si des intrusions de drones avaient été repérées précédemment en Allemagne, c'était la première fois qu'il s'agissait d'un «essaim».

Il n'a pas donné de détails sur les sites survolés par les drones ni sur leur origine présumée, mais l'Allemagne a accusé la Russie à de nombreuses reprises de mener des mission d'espionnage, de sabotage et de surveillance sur son territoire. «Nous observons une menace hybride constante», a déclaré Alexander Dobrindt, reprenant le terme désignant la mise en oeuvre de moyens de déstabilisation par un Etat hostile.

Le ministre de l'Intérieur a confirmé samedi avoir l'intention d'obtenir la modification des règles de sécurité aérienne pour que les forces armées soient autorisées à «abattre les drones». Le tabloïd allemand Bild a affirmé samedi, citant un rapport officiel, que l'autorisation d'abattre des drones ne serait donnée aux forces armées que dans le cas où ils présenteraient un danger pour des personnes ou des infrastructures d'importance critique.