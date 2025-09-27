La Roumanie durcit sa position face aux violations de son espace aérien par la Russie. Le Conseil supérieur de la défense nationale autorise désormais l'abattage d'avions militaires et de drones intrus, conformément aux règles de l'OTAN.

La Roumanie peut désormais abattre rapidement les drones et les avions de Vladimir Poutine

1/2 Les drones et les avions qui violent l'espace aérien roumain pourront être abattus plus rapidement. Photo: Shutterstock

Alexander Terwey

La Roumanie, pays membre de l’OTAN, durcit sa position face aux violations répétées de son espace aérien par la Russie. Le Conseil supérieur de la défense nationale (CSAT) a décidé que les avions militaires et les drones qui pénètrent dans l’espace aérien roumain pourront désormais être abattus, rapporte le portail roumain Digi 24. Un cadre juridique a été adapté en ce sens.

La décision est conforme aux règles de l’OTAN, précise le média. La compétence relève désormais du chef des opérations militaires – et non plus du ministre de la Défense. C’est lui qui décidera de l’abattage de drones ou d’avions militaires pilotés, ainsi que de la coordination des interventions.

Procédure en trois étapes

Pour les avions civils, la responsabilité demeure entre les mains du ministre de la Défense. Dans ce contexte, la liste des cibles à protéger a aussi été mise à jour. Elle peut inclure des sites désignés temporairement, par exemple lors d’une visite d’État.

Le ministre roumain de la Défense, Ionut Mosteanu, a évoqué une procédure standard en trois étapes pour chaque menace potentielle: «identification, perturbation, intervention». Et d’ajouter: «Je n’entrerai pas dans les détails, car ils sont classés secrets.» Selon le rapport, l’usage d’armes pour abattre un avion reste toutefois l’ultime recours – appliqué seulement si le pilote refuse de quitter l’espace aérien roumain.

La Lituanie assouplit aussi ses règles

Il y a quelques jours, la Lituanie avait déjà adopté des mesures similaires. Dès le 1er octobre, la ministre de la Défense Dovile Sakaliene – ou toute «personne autorisée» – pourra ordonner l’abattage d’un drone dès qu’il pénètre dans un espace aérien restreint ou fermé.

L’objectif est de pouvoir réagir «immédiatement» à toute violation de l’espace aérien lituanien, a souligné Dovile Sakaliene, estimant que les règles en vigueur n’étaient pas adaptées aux «menaces actuelles».

Cette modification fait suite à plusieurs incidents récents: en juillet, deux drones semblables à ceux utilisés par la Russie en Ukraine avaient franchi la frontière depuis la Biélorussie. L’un d’eux transportait des explosifs.