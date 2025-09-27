Dernière mise à jour: il y a 13 minutes

Des drones non identifiés ont survolé la plus grande base militaire danoise vendredi soir. Cet incident, qui a duré plusieurs heures, survient après d'autres survols d'aéroports dans le pays cette semaine.

Des drones ont survolé la plus grande base militaire danoise

La Première ministre Mette Frederiksen rencontre des conscrits lors d'une visite au plus grand site militaire du Danemark, la base aérienne Flyvestation Karup à Karup, dans le Jutland, le jeudi 7 mars 2024. Photo: IMAGO/Ritzau Scanpix

AFP Agence France-Presse

Des drones non identifiés ont été observés au-dessus de la plus grande base militaire du Danemark vendredi soir, a annoncé samedi la police, après plusieurs survols d'aéroports survenus cette semaine dans le pays nordique.

«Je peux confirmer que nous avons eu un incident vers 20h15 (18h15 GMT) qui a duré plusieurs heures. Un ou deux drones ont été observés à l'extérieur et au-dessus de la base aérienne» de Karup, a déclaré l'officier de police Simon Skelsjaer à l'AFP. «Nous ne les avons pas abattus», a-t-il ajouté, précisant que la police ne pouvait émettre de commentaire sur l'origine de ces drones.

