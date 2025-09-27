DE
FR

Plusieurs heures
Des drones ont survolé la plus grande base militaire danoise

Des drones non identifiés ont survolé la plus grande base militaire danoise vendredi soir. Cet incident, qui a duré plusieurs heures, survient après d'autres survols d'aéroports dans le pays cette semaine.
Publié: il y a 18 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Partager
Écouter
La Première ministre Mette Frederiksen rencontre des conscrits lors d'une visite au plus grand site militaire du Danemark, la base aérienne Flyvestation Karup à Karup, dans le Jutland, le jeudi 7 mars 2024.
Photo: IMAGO/Ritzau Scanpix
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des drones non identifiés ont été observés au-dessus de la plus grande base militaire du Danemark vendredi soir, a annoncé samedi la police, après plusieurs survols d'aéroports survenus cette semaine dans le pays nordique.

A lire aussi
Nouvelle alerte aux drones, un aéroport ferme brièvement
Aéroport fermé brièvement
Nouvelle alerte aux drones dans le nord du Danemark
Après une «attaque hybride», le Danemark pourrait activer l’article 4 de l’OTAN
Avec vidéo
Nouveaux survols de drones
Après une «attaque hybride», le Danemark pourrait activer l’article 4 de l’OTAN

«Je peux confirmer que nous avons eu un incident vers 20h15 (18h15 GMT) qui a duré plusieurs heures. Un ou deux drones ont été observés à l'extérieur et au-dessus de la base aérienne» de Karup, a déclaré l'officier de police Simon Skelsjaer à l'AFP. «Nous ne les avons pas abattus», a-t-il ajouté, précisant que la police ne pouvait émettre de commentaire sur l'origine de ces drones. 

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus