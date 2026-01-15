DE
Discorde autour du Groenland
Le Danemark confirme avoir un «désaccord fondamental» avec Trump

La Première ministre danoise Mette Frederiksen confirme un désaccord majeur avec les Etats-Unis sur l’avenir du Groenland. Malgré un groupe de travail commun, Washington maintient son ambition de contrôler ce territoire stratégique.
La Première ministre danoise Mette Frederiksen confirme un désaccord majeur avec les Etats-Unis sur l’avenir du Groenland.
Photo: KEYSTONE
La Première ministre danoise Mette Frederiksen a acté jeudi l'existence d'un «désaccord fondamental» avec les Etats-Unis sur l'avenir du Groenland convoité par Donald Trump, au lendemain d'une rencontre entre des dirigeants des deux pays.

Washington et Copenhague ont convenu de mettre en place un groupe de travail mais «cela ne change rien au fait qu'il existe un désaccord fondamental, car l'ambition américaine de prendre le contrôle du Groenland reste intacte», dit-elle dans un commentaire écrit transmis à l'AFP. «Il s'agit bien sûr d'une situation grave et nous poursuivons donc nos efforts pour empêcher que ce scénario ne se réalise», a-t-elle ajouté.

Mercredi, le ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen avait constaté un tel «désaccord fondamental» et dénoncé la volonté de M. Trump de «conquérir» le Groenland, à l'issue d'une rencontre à la Maison Blanche avec des responsables américains.

«Consensus au sein de l'OTAN»

«Ce n'était pas une réunion facile, et je tiens à remercier les deux ministres (danois et groenlandais, ndlr) d'avoir clairement fait valoir le point de vue du Royaume et d'avoir répondu aux affirmations américaines», a souligné la cheffe du gouvernement danois. 

Le Danemark a par ailleurs envoyé des renforts militaires dans le territoire autonome danois et obtenu de plusieurs pays européens qu'ils mettent en place une mission militaire d'exploration en soutien de Copenhague.

«Il existe un consensus au sein de l'OTAN sur le fait qu'une présence renforcée dans l'Arctique est essentielle pour la sécurité européenne et nord-américaine», ajoute Mette Frederiksen.

«Le Danemark a investi de manière significative dans de nouvelles capacités arctiques. Et je tiens à saluer le fait qu'un certain nombre d'alliés contribuent actuellement à des exercices communs au Groenland et dans ses environs», dit-elle.

