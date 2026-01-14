«Les opinions du Danemark et des Etats-Unis diffèrent», a déclaré le chef de la diplomatie danoise. Cette déclaration fait suite à une réunion tendue à Washington entre des délégations des USA, du Danemark et du Groenland.

AFP Agence France-Presse

«Les opinions du Danemark et des Etats-Unis diffèrent», a déclaré ministre danois des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen à l'issue d'une discussion à la Maison Blanche avec lui-même le vice-président et le Secrétaire d'Etat américains, respectivement JD Vance et Marco Rubio. Les deux pays ont un «désaccord fondamental», a expliqué le chef de la diplomatie danoise, pour qui il n'est «absolument pas nécessaire» que les Etats-Unis s'emparent du Groenland, comme l'a menacé le président américain Donald Trump.

Lars Løkke Rasmussen, qui était accompagné à Washington par la ministre des Affaires étrangères du Groenland Vivian Motzfeldt, a expliqué que le point essentiel de la discussion avait porté sur le soutien que le Danemark pourrait apporter au Groenland. Selon le chef de la diplomatie danoise, qui assure que «la discussion a été constructive», les Etats-Unis auraient déjà fait des concessions sur l'utilisation du Groenland à des fins militaires,

Cet réunion aux lourds enjeux, faisait suite à de nouvelles déclarations de Donald Trump, qui avait une nouvelle fois exprimé sa volonté d'acquérir le territoire arctique. Lars Løkke Rasmussen et Vivian Motzfeldt ont quitté les lieux peu avant 12h locale (18h, heure suisse), selon un photographe de l'AFP. Ils étaient arrivés autour de 10h30 locale pour une rencontre avec le vice-président JD Vance et le chef de la diplomatie Marco Rubio. Il n'y a pas eu de communication officielle immédiate de l'une ou l'autre partie à la fin des discussions.

«Par où, homme du Groenland?»

Le président américain n'a pas participé lui-même à la réunion mais il en avait planté le décor, en écrivant avant qu'elle ne commence sur son réseau Truth Social: les Etats-Unis «ont besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. Il est vital pour le Dôme d'Or que nous construisons». C'est la première fois qu'il fait un lien entre ce gigantesque projet américain de bouclier antimissiles, et la possession du territoire autonome danois.

Pendant les discussions, la Maison Blanche a publié un dessin sur X, avec pour légende: «Par où, homme du Groenland?» Sur l'illustration figurent deux traîneaux tirés par des chiens, face à deux destinations possibles: l'Amérique symbolisée par la Maison Blanche sous un grand ciel bleu, ou la Chine et la Russie, représentées par la muraille de Chine et la Place rouge dans les ténèbres.