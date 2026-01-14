DE
FR

Face aux menaces américaines
Le Danemark renforce sa présence militaire au Groenland «dès aujourd'hui»

Le Danemark annonce un renforcement militaire immédiat au Groenland face aux pressions de Donald Trump, qui convoite le territoire danois. Une réunion cruciale se tient à Washington pour désamorcer les tensions.
Publié: il y a 43 minutes
Le Danemark annonce un renforcement immédiat de sa présence militaire au Groenland, avec avions, navires et soldats. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Danemark a annoncé mercredi qu'il renforçait «dès aujourd'hui» sa présence militaire au Groenland, convoité par Donald Trump, peu avant une rencontre sous haute tension à Washington au sujet de l'avenir du territoire autonome danois. «L'armée déploie dès aujourd'hui des capacités et des unités dans le cadre d'exercices, ce qui se traduira dans les prochains temps par une présence militaire accrue au Groenland et dans ses environs, tant en termes d'avions, de navires que de soldats, y compris ceux des alliés de l'OTAN», a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

A lire sur le Danemark
Les Etats-Unis auront le Groenland «d'une manière ou d'une autre», réaffirme Trump
Refus catégorique du Groenland
Les Etats-Unis auront le Groenland «d'une manière ou d'une autre»
Trump étudie «activement» un achat du Groenland
La Maison Blanche confirme
Trump étudie «activement» un achat du Groenland

Cette décision intervient au moment où Donald Trump a encore durci ses menaces de s'emparer du territoire autonome danois pour garantir la sécurité des Etats-Unis, jugeant que l'Otan devrait soutenir Washington dans son action. La Première ministre danoise, Mette Frederiksen estime au contraire qu'une attaque américaine sur le Groenland serait «la fin de tout» et en particulier de l'OTAN.

Des exercices envisagés

«La sécurité dans l'Arctique est d'une importance cruciale pour le Royaume et nos alliés arctiques. Il est donc essentiel que nous renforcions encore notre capacité à opérer dans la région, en étroite collaboration avec nos alliés», a estimé le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen, cité dans le communiqué. Le ministre envisage en 2026 des exercices qui pourraient consister à «accueillir des troupes alliées, à déployer des avions de combat au Groenland et dans ses environs, et à mener des missions militaires en mer».

Le Danemark avait mené l'an dernier des exercices au Groenland avec la contribution d'alliés tels que l'Allemagne, la France, la Suède et la Norvège, rappelle-t-il. A Washington, le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, et son homologue groenlandaise Vivian Motzfeldt doivent rencontrer le vice-président, JD Vance, et le secrétaire d'Etat Marco Rubio pour tenter de désamorcer la crise autour du Groenland. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus