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Accès bloqué
Un bout de falaise s'écroule sur la route d'une célèbre plage grecque

Un rocher s'est effondré jeudi sur l'île de Rhodes, bloquant l'accès à la baie Anthony Quinn. Des dizaines de personnes et 100 véhicules sont restés coincés plusieurs heures avant le dégagement partiel de la route.
Publié: il y a 9 minutes
De violents orages ont provoqué l'effondrement d'un immense rocher sur l'île de Rhodes.
Photo: ANA-MPA
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AFP Agence France-Presse

Les violents orages ayant frappé l'île grecque de Rhodes ont entraîné l'effondrement d'un rocher qui a bloqué une célèbre plage et détruit des voitures avant que les équipes de secours ne rétablissent un accès partiel vendredi.

L'immense bloc de pierre a dévalé la pente jeudi et a bloqué la seule route d'accès à la plage de la baie Anthony Quinn, une crique pittoresque qui doit son nom au légendaire acteur hollywoodien, lequel y a tourné en 1961 le film de guerre «Les Canons de Navarone» où il tient le rôle du colosse Andrea Stavros.

Des dizaines de personnes et environ 100 véhicules avaient été temporairement bloqués sur la plage pendant des heures, a indiqué l'agence de presse publique ANA. Mercredi, l'île de Rhodes, très prisée des touristes, avait été touchée par des inondations qui ont coûté la vie à un employé d'hôtel de 62 ans, lorsque sa voiture a été emportée vers la mer.

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