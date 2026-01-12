Les Golden Globes conquis par «Une bataille après l'autre»

Le film «Une bataille après l’autre» a dominé les Golden Globes avec quatre prix, confirmant son statut de favori. Il a été sacré meilleure comédie, scénario, réalisation et second rôle féminin.

AFP Agence France-Presse

La fresque sur les dérives extrémistes des Etats-Unis, «Une bataille après l'autre», a triomphé aux Golden Globes dimanche, avec quatre récompenses qui ont confirmé son statut d'ultra-favori en vue des Oscars dans deux mois. Le film a remporté les prix de la meilleure comédie, du meilleur scénario, du meilleur second rôle féminin pour Teyana Taylor et du meilleur réalisateur pour Paul Thomas Anderson.

«Vous êtes tellement généreux avec l'affection que vous me portez, à moi et à ce film. (...) J'adore ce que je fais. Donc c'est juste du plaisir», a remercié le cinéaste américain de 55 ans. Plébiscitée pour sa capacité à saisir les fractures contemporaines des Etats-Unis, sa tragicomédie met en scène la traque d'ex-révolutionnaires d'extrême gauche par un suprémaciste blanc.

«A mes soeurs de couleur et aux petites filles de couleur qui regardent ce soir, (...), notre lumière n'a pas besoin de permission pour briller», a lancé Teyana Taylor, qui y campe une héritière politique du Black Power complètement exaltée.

Tête d'affiche du film, Leonardo DiCaprio s'est en revanche incliné pour le prix du meilleur acteur dans une comédie face à Timothée Chalamet, remarquable en joueur de ping-pong à l'ambition insatiable dans «Marty Supreme». «Merci infiniment du fond du coeur, je suis en lice avec de très grands noms. Cette catégorie est ultra relevée», a lâché l'acteur franco-américain de 30 ans.

«Hamnet» surprend «Sinners»

Cette saison, «Sinners» passait pour le concurrent le plus sérieux d'"Une bataille après l'autre» pour l'Oscar du meilleur film. Mais ce film d'époque audacieux de Ryan Coogler, qui raconte la blessure profonde des personnes noires dans le Sud ségrégationniste des années 30, sur fond de contes de vampires et de rythmes de blues, est reparti avec du plomb dans l'aile.

Il a été récompensé par le Globe de la meilleure performance au box-office et celui de la meilleure bande originale, mais a échoué à remporter le prix du meilleur film dramatique face à «Hamnet». La tragédie explore de manière fictive le deuil d'Agnes et William Shakespeare après la mort de leur fils. L'actrice irlandaise Jessie Buckley, qui y interprète l'épouse du dramaturge britannique, a été sacrée meilleur actrice.

Côté comédies, c'est l'Australienne Rose Byrne qui a été élue meilleure actrice, grâce à son rôle de mère au bout du rouleau, épuisée par la maladie de sa fille et les embûches de la vie, dans «If I Had Legs I'd Kick You».

Succès international pour «L'Agent Secret»

Le film brésilien «L'Agent Secret» a été l'autre grand vainqueur de la cérémonie, avec deux trophées. Il a non seulement battu le représentant de la France aux Oscars, «Un simple accident», pour le prix du meilleur film international, mais a aussi permis à Wagner Moura d'être élu meilleur acteur dans un film dramatique. Il y interprète un ex-universitaire traqué par des tueurs à gage sous la dictature brésilienne des années 70, pendant qu'il tente de renouer avec son fils.

Il s'agit d'"un film sur la mémoire, ou l'absence de mémoire, et sur les traumatismes générationnels», a souligné le comédien brésilien. «Je pense que si ce traumatisme peut se transmettre de génération en génération, les valeurs le peuvent aussi. Alors ceci s'adresse à ceux qui restent fidèles à leurs valeurs dans les moments difficiles.»

Des hommages à Renee Good

Un discours à la tonalité politique qui s'est avéré en accord avec le reste de la soirée. Plusieurs célébrités portaient des badges «Be Good», du nom de Renee Good, une Américaine tuée la semaine passée à Minneapolis par un agent de la police de l'immigration.

La maîtresse de cérémonie Nikki Glaser s'est également moquée du «ministère de la Justice» américain, à qui elle a attribué «le Golden Globe du meilleur montage», pour la publication partielle du dossier Epstein, boulet politique du président Donald Trump.

Le palmarès a été complété par Stellan Skarsgard, élu meilleur second rôle masculin pour son incarnation d'un cinéaste en froid avec ses deux filles dans «Valeur sentimentale». Le phénomène Netflix «KPop Demon Hunters» a lui remporté le Globe du meilleur film d'animation et celui de la meilleure chanson, pour un tube au titre prédestiné: «Golden».