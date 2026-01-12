Les Golden Globes ont débuté à Beverly Hills avec «Une bataille après l'autre» et «Sinners» en favoris. Nikki Glaser a ouvert la cérémonie par une blague politique à propos du ministère de la Justice américain et le dossier Epstein.

Les Golden Globes ont débuté dimanche à Beverly Hills, pour une 83e cérémonie où «Une bataille après l'autre» et «Sinners» sont les deux films favoris, à deux mois des Oscars. L'humoriste Nikki Glaser a lancé la soirée avec une blague politique en attribuant «le Golden Globe du meilleur montage» au «ministère de la Justice américain». Une référence à la polémique sur la publication partielle du dossier Epstein, boulet politique de Donald Trump aux Etats-Unis.

Grand favori pour le prix de la meilleure comédie et du meilleur réalisateur, «Une bataille après l'autre» a démarré fort la soirée avec le Globe du meilleur second rôle féminin pour Teyana Taylor. «A mes soeurs de couleur et aux petites filles de couleur qui regardent ce soir, (...), notre lumière n'a pas besoin de permission pour briller», a lancé l'actrice noire, récompensée pour son rôle de révolutionnaire d'extrême-gauche à la libido débordante.

Miroir des fractures contemporaines américaines, le film de Paul Thomas Anderson déroule une intrigue familiale dans une société ultra-polarisée, où l'incompatibilité entre l'héritage politique du Black Power et celui du Ku Klux Klan se résout inévitablement par les armes. Leonardo DiCaprio y incarne un ex-militant à l'esprit embrumé par la fumette, forcé de se ressaisir pour secourir sa fille métisse des griffes d'un suprémaciste blanc. Pour le prix du meilleur acteur dans une comédie, il affronte Timothée Chalamet, remarquable en joueur de ping-pong à l'ambition insatiable dans «Marty Supreme».

«Sinners» contre «Hamnet»

Les Golden Globes séparent les comédies des films dramatiques, ce qui empêche «Une bataille après l'autre» d'affronter «Sinners», son concurrent pour l'Oscar du meilleur film. Cette fiction qui raconte la blessure profonde des personnes noires dans le Sud ségrégationniste des années 30, sur fond de contes de vampires et de rythmes de blues, se dispute le prix du meilleur film dramatique avec «Hamnet».

La tragédie explore de manière fictive le deuil d'Agnes et William Shakespeare après la mort de leur fils. L'actrice irlandaise Jessie Buckley, qui interprète l'épouse du dramaturge britannique, devrait être sacrée meilleure actrice. Fort de huit nominations, le film norvégien «Valeur sentimentale», où Joachim Trier filme la relation douloureuse d'un père cinéaste – Stellan Skarsgard, élu meilleur second rôle masculin – avec ses deux filles, pourrait créer la surprise dans la course au meilleur film dramatique.

Une victoire de «Sinners» «indiquerait un véritable changement» des Golden Globes, explique à l'AFP Pete Hammond, chroniqueur du site spécialisé Deadline, en rappelant que leur ancien jury «n'a jamais été très attiré par les histoires sur les Noirs». Minés par un scandale qui a révélé en 2021 les biais racistes et la corruption de leurs membres, les Golden Globes se sont réformés ces dernières années, en ajoutant plus de 200 votants issus des quatre coins du monde.

«Un simple accident» récompensé?

«Cela rend les pronostics plus difficiles, mais on voit que ces nouveaux votants aiment moins les gros succès commerciaux et sont plus sensibles aux films internationaux appréciés à Cannes et Venise», poursuit Pete Hammond. L'acteur brésilien Wagner Moura pourrait ainsi devancer Michael B. Jordan, la star de «Sinners», pour le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique, grâce à son rôle dans «L'Agent Secret» – pour lequel il avait déjà été primé sur la Croisette.

«L'Agent Secret» et «Valeur Sentimentale» se disputent aussi le prix du meilleur film international avec le représentant de la France aux Oscars. «Un simple accident», du dissident iranien Jafar Panahi, récemment condamné à un an d'emprisonnement par la République islamique après sa Palme d'or à Cannes

«Les Golden Globes pourraient vouloir faire passer un message en lui donnant ce prix», avance M. Hammond. Les autres favoris comprennent Rose Byrne ("If I Had Legs, I'd Kick You") pour le prix de la meilleure actrice dans une comédie, et «K-Pop Demon Hunters» comme meilleur film d'animation.