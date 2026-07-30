Le mégafeu en Gironde reste stabilisé après une nuit plus calme
Le mégafeu qui a ravagé 42'000 hectares en Gironde restait «toujours stabilisé» jeudi matin, après «une nuit plutôt calme», a indiqué la préfecture dans son point de situation publié à 6h. Les autorités précisent que la surface brûlée n'a pas évolué au cours de la nuit.
Si l'incendie est contenu, il n'est pas encore totalement éteint. La préfecture fait état de six foyers toujours actifs, notamment à proximité des dunes du Grand-Crohot, sur la commune de Lège-Cap-Ferret, ainsi qu'au sud de Lacanau.
Les autorités se montrent toutefois prudemment optimistes pour la journée. Elles s'attendent à des conditions météorologiques «plutôt favorables», avec la levée de la vigilance orange canicule. Quelques averses sont également attendues sur le littoral entre 5h et 9h et pourraient atteindre la zone touchée par l'incendie.
Les températures doivent en outre nettement reculer. Après des pointes atteignant jusqu'à 41°C mercredi, le mercure devrait osciller entre 27°C et 34°C au cours de la journée de jeudi, ce qui pourrait faciliter le travail des secours.
Source: AFP
Les habitants de toutes les localités évacuées près de Madrid autorisés à rentrer chez eux
Les habitants des deux dernières localités de la région de Madrid évacuées à cause du vaste incendie de forêt qui y sévit ont été autorisés à rentrer chez eux mercredi soir, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.
L'ordre d'évacuation imposé à Valdemaqueda et Robledo de Chavela a été levé «avec effet immédiat», a-t-il déclaré sans donner plus de détails.
Source: AFP
«90 foyers» d'incendie à travers le pays mercredi, selon Erdogan
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait état de «90 foyers» d'incendie pour la seule journée de mercredi en Turquie, affirmant que «81 (d'entre eux) sont désormais maîtrisés».
Les efforts qui mobilisent plus de 3000 personnes «se poursuivent pour contenir les feux restants à Mugla, Balikesir, Antalya et Canakkale», principales zones touristiques du pays dans le sud et l'ouest, a-t-il précisé en début de soirée.
Source: AFP
Deux pompiers sont morts en combattant un incendie en Crète
Deux pompiers ont perdu la vie mercredi en luttant contre un incendie de forêt sur l'île grecque de Crète, a annoncé le service national des pompiers, alors que plusieurs feux sévissent dans le pays en présence de vents violents.
«Deux pompiers ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions» a déclaré à l'AFP Yiannis Artopios, porte-parole adjoint du service des pompiers en Grèce. Ils ont été pris au piège par les flammes à l'intérieur de leur camion, dans les contreforts d'une montagne près de la ville de Réthymnon, dans l'ouest du pays, selon la chaîne de télévision publique ERT.
«L'incendie est hors de contrôle», a estimé sur cette chaîne Sifis Vavourakis, un responsable municipal local, en précisant que le front de feu s'étendait sur plus de 15 kilomètres. Quelque 110 pompiers, appuyés par 27 camions de pompiers et quatre avions, ont été dépêchés sur place, selon le service des incendies.
Alimentés par des vents atteignant 74 km/h, d'autres incendies font rage sur les îles de Paros et de Lesbos, ainsi que dans les régions de Messénie et Laconie sur la péninsule du Péloponnèse. Selon les autorités locales, une dizaine de villages de Paros ont été évacués par précaution, bien que la situation se soit améliorée mercredi.
Source :AFP
La Belgique envoie des militaires et du matériel spécialisé dans le sud-ouest de la France
Le gouvernement belge a annoncé l'envoi mercredi en France d'une trentaine de militaires et d'une dizaine de véhicules spécialisés, pour contribuer à la lutte contre les incendies qui sévissent en Gironde, dans le sud-ouest du pays.
Face aux violents incendies qui touchent la France, nous déployons aujourd'hui des moyens humains et matériels pour appuyer les secours sur le terrain", a écrit sur le réseau X le Premier ministre belge Bart De Wever. Concrètement, deux véhicules d'extinction d'incendie Panther et neuf camions-citernes de l'armée belge ont été embarqués à bord d'avions militaires en direction de Bordeaux, en Gironde, a précisé la Défense belge.
Une trentaine de militaires accompagnent cet envoi de matériel. Il s'agit des équipages spécialisés dans la conduite des véhicules, et cela constitue «un premier détachement», selon le ministre de la Défense Theo Francken. «Nous viendrons toujours en aide à nos amis français», a commenté sur X Theo Francken, en montrant des images du départ, à la base militaire de Melsbroek, près de Bruxelles.
«Le déploiement est provisoirement prévu pour une période de deux semaines. Si les besoins opérationnels l'exigent, la contribution belge pourra être prolongée ou élargie», a ajouté le cabinet du ministre dans un communiqué. «Merci la Belgique», a répondu sur X le président français Emmanuel Macron.
Le vent et le retour de la chaleur attisent le mégafeu en Gironde
Le retour d'une forte chaleur et le vent marin attisent le mégafeu mercredi en Gironde, où des habitants évacués peuvent tout de même rentrer chez eux à la faveur d'une deuxième nuit plus calme. Une semaine après le début du plus gros incendie de forêt à frapper la France depuis 1949, une équipe de l'AFP a vu en fin de matinée une épaisse fumée repartir au nord de la station balnéaire de Lanton, sur le bassin d'Arcachon, survolée par un hélicoptère.
A proximité, les flammes lèchent la lisière d'un champ servant de pare-feu, tandis que les pompiers luttent dans une chaleur étouffante à la fois contre les étincelles et un vent capricieux, pour empêcher le feu de se propager. Après une baisse des températures ces derniers jours, la chaleur est revenue, le thermomètre affichant 35 degrés à Bordeaux en milieu de journée. La Gironde et le département voisin des Landes sont placés en vigilance orange canicule, de quoi assécher encore une végétation prompte à s'enflammer.
«Les conditions météorologiques sont défavorables pour ce mercredi avec des températures en hausse», a averti la préfecture de Gironde en tout début de journée, évoquant 41°C dans les terres et jusqu'à 38°C sur le littoral. Facteur aggravant, le vent souffle sur les braises et alimente de nouveau l'incendie. Les autorités s'attendent dès le début d'après-midi à des rafales de 30 à 45 km/h, et un taux d'humidité en baisse.
Source: AFP
Plus de la moitié de l'Angleterre en état de sécheresse
Plus de la moitié de l'Angleterre a été déclarée en état de sécheresse, alors que le mois de juillet est en passe de devenir le plus sec jamais enregistré, a annoncé mercredi l'Agence nationale de l'environnement.
Une vaste zone du centre, de l'est et du sud du territoire «connaît actuellement une sécheresse éclair», qui s'est développée «très rapidement sous l'effet conjugué de précipitations très faibles et de températures élevées», a indiqué l'agence dans un communiqué.
Les précipitations de juillet n'ont atteint que 7% du niveau habituellement observé à cette période de l'année, et même seulement 1% dans le sud de l'Angleterre. Les régions concernées sont notamment l'East Anglia (est), le Hertfordshire, le Grand Londres, la vallée de la Tamise, le Hampshire et l'île de Wight, le Devon, les Cornouailles ainsi que les West Midlands au centre. Un autre tiers du pays est également considéré comme connaissant un temps sec prolongé.
Source: AFP
Les trois pires feux de forêt d'Espagne se sont produits ces deux dernières années
L'incendie qui sévit depuis une semaine à Avila, dans le centre de l'Espagne, est le plus important de l'histoire récente du pays, selon le gouvernement central à Madrid.
Les trois pires feux de forêt en Espagne se sont produits ces deux dernières années, selon les données du Ministère de la Transition écologique, dont les relevés remontent à 1961.
Avila (juillet 2026)
Environ 50’000 hectares ont été ravagés par les flammes, obligeant des dizaines de milliers de personnes à se confiner ou abandonner leur domicile de cette zone située au nord-ouest de Madrid.
Une semaine après le départ du feu, celui-ci n'est toujours pas éteint.
Larouco (août 2025)
L'incendie parti le 13 août 2025 de Larouco, en Galice (nord-ouest), a calciné 37’765 hectares de surface forestière, selon les chiffres provisoires pour 2025 du Ministère de la Transition écologique.
Ce feu s'est produit au cours du pire été de l'histoire de l'Espagne en termes de superficie brûlée (400’000 hectares au total), causant la mort de quatre personnes.
La Mierla (juillet 2026)
Une semaine avant l'incendie record d'Avila, celui de la province de Guadalajara avait ravagé 32’000 hectares dans une zone aride et peu peuplée de la région de Castille-La Manche, au nord de Madrid.
Le 24 juillet, au moment même où les feux de Madrid et d'Avila prenaient une ampleur significative, cet incendie, qui était le plus préoccupant jusqu'ici, passait «en phase de stabilisation», avec une «évolution favorable», selon les services de lutte contre les incendies et de prévention (Infocam) à l'AFP.
Losacio (juillet 2022)
L'incendie de Losacio, qui s'est déclenché le 17 juillet 2022, a brûlé 31’473 hectares.
Il fait partie des deux incendies dévastateurs qui ont ravagé cet été-là un total de plus de 65’000 hectares dans la chaîne montagneuse de la Sierra de la Culebra, soit un cinquième de la surface qui a brûlé en Espagne cette année-là et fait quatre morts.
Cortes de Pallas (juin 2012)
En 2012, deux incendies de forêt survenus dans la même zone de la région de Valence (est) ont ravagé quelque 54’000 hectares et ont coûté la vie à un pilote d'hélicoptère.
Le plus important a été celui de Cortes de Pallas, détecté le 28 juin, qui a détruit 28’879 hectares de forêt et 1812 hectares de terrains non forestiers, soit un total de 30’691 hectares.
Si on ne prend en compte que la superficie forestière brûlée, celui de 2004 à Minas de Riotinto, dans le sud de l'Espagne, a été plus dévastateur, avec 29’867 hectares de ce type de terrain ravagés. Ce feu a fait deux morts et entraîné l'évacuation d'un millier de personnes.
Incendie près de Madrid: situation «favorable», les 12 prochaines heures «décisives»
La situation de l'important incendie de la région de Madrid est actuellement «favorable», a indiqué mercredi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, estimant que les 12 prochaines heures seraient «décisives» pour maîtriser le feu, qui sévit depuis près d'une semaine. «Aujourd'hui, je crois que nous sommes de plus en plus proches de (l')objectif» de «venir à bout du feu», a-t-il poursuivi lors d'un point-presse depuis le centre de commandement des opérations à Navalcarnero, à moins de 40 kilomètres au sud-ouest de Madrid.
«Il nous reste des heures très importantes», a-t-il averti face aux journalistes. La nouvelle vague de chaleur qui touche l'Espagne, la quatrième de l'année, ainsi que des rafales de vent rendent le travail compliqué pour les pompiers sur le terrain. Pedro Sanchez a par ailleurs indiqué «espérer» pouvoir annoncer «dans les prochaines heures» que «certains habitants (évacués) de régions, principalement d'Avila», en Castille-et-Leon, la région voisine de celle de Madrid, pourraient regagner leur domicile.
Mardi soir, des milliers d'évacués ont pu rentrer chez eux dans la région de Madrid, après plusieurs jours à être évacués, certains habitants découvrant, les larmes aux yeux, leur maison entièrement calcinée, a constaté un journaliste de l'AFP dans le village touché de Navas del Rey. Les feux de la région de Madrid et d'Avila ont ravagé près de 80’000 hectares, selon les autorités. Le premier est le pire de la région de la capitale espagnole, tandis que le second est, lui, le plus important de l'histoire de l'ensemble de l'Espagne, d'après le gouvernement.
Source: AFP
L'île grecque de Paros en proie aux flammes, des dizaines de localités évacuées
Les pompiers luttent toujours mercredi contre un incendie de forêt qui s'est déclaré la veille sur l'île touristique de Paros en mer Egée, entraînant des évacuations préventives dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le service des pompiers grecs.
«L'incendie a démarré mardi soir à Kampi, près d'un site de décharge dans l'ouest de l'île et s'est répandu vers le sud» et le centre de l'île «en raison de forts vents», a indiqué Yannis Artopios, porte-parole adjoint des pompiers à la télévision publique Ert. «En ce moment, deux avions et cinq hélicoptères luttent contre les flammes, épaulés d'une centaine de pompiers», a-t-il ajouté, soulignant que "la situation s'est améliorée».
La nuit de mardi à mercredi était «difficile» selon les autorités locales, mais «aujourd'hui (mercredi) le feu n'est pas si fort» a confirmé l'élu Vazéos Petropoulos, responsable local de Paros et de l'île voisine Antiparos. «Il reste toujours des foyers disparates» et «on doit être vigilant», a-t-il affirmé sur la chaîne de télévision publique Ert.
Selon les autorités locales, une dizaine de localités ont été évacuées par précaution, les flammes ravageant des broussailles et des arbustes. Le nombre de personnes évacuées n'a pas été publié pour l'instant. Située dans l'archipel de Cyclades (sud-est) en Egée, Paros est l'une des îles les plus touristiques de la région, après Santorin.
Des milliers de personnes ont regagné leur domicile près de Madrid
Plusieurs milliers de personnes ont regagné leur domicile, après avoir été évacués pendant plusieurs jours en raison des incendies, a annoncé le préfet de la région de Madrid, au moment où les autorités travaillent toujours à contenir le feu, le pire de l'histoire dans cette zone. Concrètement, «24'000 personnes évacuées ont pu rejoindre leur domicile et 20'000 autres sont sorties de confinement dans la région de Madrid», a indiqué dans la nuit de mardi à mercredi sur X Francisco Martín Aguirre.
Les autorités régionales avaient annoncé la levée des restrictions pour 17h mardi pour 13 localités de cette zone aride mais relativement peuplée, à environ 50 kilomètres de Madrid. Les pompiers «poursuivent» leurs efforts «pour consolider les progrès réalisés» mardi, ont-ils indiqué de leur côté sur X, précisant que le retour des personnes évacuées se déroulait jusqu'à présent «sans incident». Selon les services de secours sur X, il n'y a «pas eu de reprises» de feu dans la nuit.
La fenêtre de bonnes conditions météorologiques pour tenter de maîtriser le feu est toutefois passée, après deux journées globalement favorables, avec de nouveau une hausse des températures (autour de 37°C attendus dans l'après-midi) et des rafales de vent qui pourrait compliquer le travail des pompiers sur place.
L'incendie de la région de Madrid, ainsi que le gigantesque feu d'Ávila, à quelques kilomètres de là, dans la région voisine de Castille-et-León, ont ravagé 77'0000 hectares dans une série inédite pour le pays. Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, avait dit mardi aux journalistes que les opérations de mercredi viseraient à maîtriser les flammes, près d'une semaine après le début du brasier.
Source: AFP