A Genève, 128 Etats ont convenu d'élaborer un cadre international pour les armes autonomes létales. Malgré cinq jours de débats, un accord juridiquement contraignant reste hors de portée à ce stade.

A Genève, 128 Etats posent les bases d'un cadre sur les robots tueurs

A Genève, 128 Etats posent les bases d'un cadre sur les robots tueurs

La Tech sur le front

ATS Agence télégraphique suisse

Les pays réunis à Genève pour une conférence de l'ONU sur les «robots tueurs» se sont accordés samedi, après cinq jours d'âpres discussions, pour ouvrir la voie à un possible encadrement international de l'utilisation des systèmes d'armes autonomes.

Les 128 États parties à la conférence d'examen de la Convention sur certaines armes classiques «sont convenus de lancer l'élaboration d'un instrument international sur les systèmes d'armes autonomes létaux, qui devrait être menée au cours des deux prochaines années», a déclaré à la presse le président de la conférence, Julien Thoni.

Si une majorité d'États étaient favorables à un accord juridiquement contraignant, les pays qui disposent de la technologie, notamment les États-Unis et la Russie, s'opposent à un tel accord. Les discussions à venir devront préciser «quelles armes peuvent être interdites au regard du droit international humanitaire, et lesquelles ne sont pas interdites, mais peuvent être réglementées», a confié Thöni à l'AFP.

La Tech sur le front

Le diplomate suisse a indiqué que certains pays s'étaient opposés au terme «négocier», mais avaient finalement accepté le mot «élaborer» à la place. Les ONG qui suivent de près les discussions ont, elles, estimé que le résultat était très en-deçà des attentes. «Les États ont adopté un mandat édulcoré qui n'ouvre pas vraiment la voie à un instrument juridiquement contraignant», a déclaré la coalition Stop Killer Robots (SKR).

«La technologie des armes autonomes, y compris l'IA dans le cycle de ciblage, est déployée sur le champ de bataille», a déclaré Nicole van Rooijen, directrice exécutive de SKR. «Retarder la création d'un instrument juridiquement contraignant met les civils et l'humanité en danger», a-t-elle ajouté.

Verity Coyle, directrice adjointe du programme armes à Human Rights Watch (HRW), a estimé que le résultat était décevant. «Il ne prévoit pas les mesures urgentes nécessaires pour convenir de nouvelles règles, alors que la technologie progresse à toute vitesse», a-t-elle déclaré.