Israël frappe Gaza-ville et fait six morts, dont un enfant

Six personnes, dont un enfant, ont été tuées mardi par une frappe aérienne israélienne sur le port de Gaza-ville, ont rapporté les autorités sanitaires gazaouies. Elles ont également fait état d'une dizaine de blessés.

L'armée israélienne a déclaré avoir frappé une cible sur la côte de Gaza afin de neutraliser plusieurs commandants du Hamas, au moyen d'une «frappe aérienne précise visant à éliminer la menace»

Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile de Gaza, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a déclaré à l'AFP qu'au moins six personnes avaient été tuées, «dont un enfant, et un grand nombre ont été blessées, à la suite d'un raid israélien contre des tentes de déplacés dans le port de Gaza».

L'hôpital Al-Shifa, à Gaza-ville, a indiqué avoir reçu cinq corps et 13 blessés, dont l'un est décédé un peu plus tard. «Des avions de guerre israéliens ont tiré deux missiles sur le café Sweet and Bitter dans le port de pêcheurs à l'ouest de Gaza-ville», a indiqué sur place à l'AFP, Mohammed Alghoul, un témoin.

Source: AFP