Israël frappe Gaza-ville et fait six morts, dont un enfant
Six personnes, dont un enfant, ont été tuées mardi par une frappe aérienne israélienne sur le port de Gaza-ville, ont rapporté les autorités sanitaires gazaouies. Elles ont également fait état d'une dizaine de blessés.
L'armée israélienne a déclaré avoir frappé une cible sur la côte de Gaza afin de neutraliser plusieurs commandants du Hamas, au moyen d'une «frappe aérienne précise visant à éliminer la menace»
Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile de Gaza, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a déclaré à l'AFP qu'au moins six personnes avaient été tuées, «dont un enfant, et un grand nombre ont été blessées, à la suite d'un raid israélien contre des tentes de déplacés dans le port de Gaza».
L'hôpital Al-Shifa, à Gaza-ville, a indiqué avoir reçu cinq corps et 13 blessés, dont l'un est décédé un peu plus tard. «Des avions de guerre israéliens ont tiré deux missiles sur le café Sweet and Bitter dans le port de pêcheurs à l'ouest de Gaza-ville», a indiqué sur place à l'AFP, Mohammed Alghoul, un témoin.
Source: AFP
Détenus palestiniens numérotés: Israël affirme avoir «tiré des leçons»
L'armée israélienne a affirmé mardi que des «leçons ont été tirées» après les critiques qui ont visé des soldats qui avaient inscrit des numéros sur le front de détenus palestiniens arrêtés lors d'un raid mené en Cisjordanie occupée.
«Hier (lundi), au cours d'une opération d'une brigade dans la ville de Qabatiya (...) des forces de sécurité ont marqué des suspects qui ont été interrogés dans le cadre de l'opération», a indiqué l'armée dans un communiqué. «Les commandants ont souligné la gravité de l'incident auprès des troupes, et des leçons ont été tirées», a-t-elle affirmé.
Cette déclaration fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant un Palestinien, le nombre 44 inscrit au marqueur noir sur le front, dénonçant le comportement des soldats lors d'un raid militaire dans cette ville du nord de la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967.
«Il y avait environ 50 personnes dans la maison dans laquelle ils nous détenaient», a rapporté l'homme qui apparait sur la vidéo, Ahmed Hatnawi, à un média palestinien. «Ils nous traitent avec brutalité (...) C'est juste un moyen de nous humilier», a-t-il ajouté. Selon lui, l'armée est venue lundi pour dissuader les habitants de Qabatiya d'attaquer les colons israéliens récemment arrivés dans la zone, dont l'installation a été signalée à l'AFP par des membres d'autres communautés la semaine dernière.
Source: AFP
Cinq morts dans une frappe israélienne sur le port de Gaza-ville
Cinq personnes, dont un enfant, ont été tuées mardi par une frappe aérienne israélienne sur le port de Gaza-ville, ont rapporté les autorités sanitaires gazaouies, faisant également état d'une dizaine de blessés.
L'armée israélienne a déclaré avoir frappé une cible sur la côte de Gaza afin de neutraliser plusieurs commandants du Hamas, au moyen d'une «frappe aérienne précise visant à éliminer la menace».
Source: AFP
Jared Kushner espère un début de désarmement du Hamas d'ici «30 jours»
L'émissaire américain Jared Kushner a dit lundi espérer un début du désarmement du Hamas d'ici «30 jours» et des «progrès» dans la mise en oeuvre du plan de paix du président Donald Trump pour la bande de Gaza.
«Nous pourrions constater des progrès d'ici à peine 30 jours, avec, espérons-le, le début du retrait d'une partie des armes, et, espérons-le également, le comblement de certains tunnels au cours des 60 à 90 prochains jours», a-t-il déclaré depuis Tel Aviv à un journaliste de la chaîne Fox News.
Source: AFP
Netanyahu exige qu'un général américain supervise la remise des armes du Hamas
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, est convenu avec l'émissaire américain Jared Kushner qu'un général américain supervise le désarmement du Hamas, et a réitéré qu'il n'y aurait pas de retrait israélien à Gaza avant la fin de ce processus, a affirmé lundi un officiel israélien.
Les deux parties «sont convenues que la première étape vers la démilitarisation de la bande (de Gaza) consisterait à demander au Hamas de remettre ses armes afin qu'elles soient mises hors service sous la supervision d'un général américai», a déclaré cet officiel, sans confirmation dans l'immédiat de la partie américaine.
Source: AFP
Jared Kushner doit rencontrer Netanyahu lundi, après avoir parlé au Hamas
L’émissaire américain Jared Kushner, en visite lundi en Israël, a débuté une rencontre avec Benjamin Netanyahu pour tenter de faire avancer la deuxième phase du plan de paix américain dans la bande de Gaza, rejetée par le Premier ministre israélien. Une source diplomatique qui a requis l’anonymat a indiqué à l’AFP que la réunion avait commencé en fin de matinée.
Le mouvement palestinien Hamas avait donné son accord fin juillet à une feuille de route américaine censée lancer cette deuxième étape prévoyant le désarmement du mouvement islamiste et le retrait israélien du territoire palestinien, où l’armée est déployée sur plus de 60%. Benjamin Netanyahu a, lui, rejeté officiellement le texte en exigeant un désarmement «véritable» du Hamas.
Le Premier ministre israélien devait aussi s’entretenir avec Nikolaï Mladenov, le haut représentant pour Gaza au sein du «Conseil de paix», un organe créé par Donald Trump pour mettre en œuvre le plan de paix. Des médias israéliens ont indiqué que l’ex Premier ministre britannique Tony Blair, choisi par Donald Trump pour siéger au «Conseil de paix», devait aussi assister à la réunion.
Selon des sources ayant requis l’anonymat, Jared Kushner avait, lors d’une rencontre dimanche en Egypte avec des membres de la direction du Hamas, insisté sur le désarmement du mouvement et appelé à des mesures «vérifiables».
Jared Kushner a aussi insisté sur l’absence de tout rôle futur du Hamas dans la gouvernance de Gaza, selon les sources.
Source: AFP
Le Hamas dit avoir demandé au «Conseil de Paix» de forcer Israël à accepter le plan pour Gaza
Le Hamas a indiqué dimanche avoir demandé au «Conseil de Paix» de contraindre Israël à accepter le plan de paix pour Gaza, selon un communiqué du mouvement islamiste, après une rencontre en Egypte avec l'émissaire américain Jared Kushner.
Le Hamas «a appelé les médiateurs et le Conseil de Paix à assumer leurs responsabilités et à contraindre l'occupation (...) à approuver la feuille de route de la deuxième phase du plan du président Trump et à commencer à établir un calendrier pour sa mise en oeuvre», selon le communiqué.
Source: AFP
Jared Kushner a rencontré des chefs du Hamas en Egypte
Des membres de la direction du Hamas ont rencontré dimanche en Egypte Jared Kushner, l'émissaire américain et gendre du président Donald Trump, qui cherche à faire avancer un plan de paix pour Gaza rejeté par Israël, ont indiqué à l'AFP des sources proches du dossier.
Lors de la réunion, le Hamas a réaffirmé son engagement en faveur de l'accord. M. Kushner a de son côté insisté sur un désarmement total du mouvement islamiste et sur l'absence de tout rôle futur du Hamas dans la gouvernance de Gaza, ont indiqué les sources, s'exprimant sous couvert d'anonymat.
Source: ATS
Paris appelle Israël à arrêter et juger les colons assiégeant le village de Qusra en Cisjordanie
La France a demandé vendredi à Israël d'arrêter et de juger les colons qui assiègent des maisons dans le village de Qusra en Cisjordanie occupée et de protéger la population civile palestinienne, comme elle en a «l'obligation au titre du droit international».
«La France condamne avec la plus grande fermeté l'occupation par des colons israéliens de plusieurs habitations palestiniennes situées dans le village d'Al Qusra en Cisjordanie, ainsi que les violences perpétrées à l'encontre des civils palestiniens. Elle appelle les autorités israéliennes à arrêter et à traduire en justice les auteurs», a déclaré le ministère des Affaires étrangères français dans un communiqué.
Source: AFP
Deux Palestiniens dont un chef de la police tués dans des frappes israéliennes
Des frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont fait deux morts jeudi, dont un chef de la police, selon les autorités sanitaires, alors que les Etats-Unis s'efforcent de faire avancer un plan de cessez-le-feu dans le territoire ravagé par la guerre.
L'armée israélienne a déclaré avoir mené une frappe contre un commandant du mouvement palestinien Hamas près de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien, qu'elle accuse d'avoir planifié des attaques contre ses soldats.
La Défense civile de Gaza, un service de secours opérant sous l'autorité du Hamas, a indiqué qu'une frappe aérienne à l'ouest de Khan Younès avait fait un mort. L'hôpital Nasser de la ville a confirmé avoir reçu une dépouille à la suite de l'attaque.
Source: AFP
Un journaliste palestinien a été arrêté par Israël, selon sa famille et l'armée
Les forces israéliennes ont arrêté un journaliste palestinien qui a travaillé pour plusieurs médias, dont l'AFP, ont indiqué l'armée israélienne et sa famille.
Mohammed Awad, 38 ans, qui a réalisé des vidéos pour l'AFP en Cisjordanie occupée, a été arrêté mercredi à son domicile près de Ramallah, puis emmené dans un véhicule militaire, a indiqué son épouse, Iman Shalash.
Dans un communiqué, l'armée israélienne a affirmé qu'il était «soupçonné de promouvoir des attentats terroristes» et qu'il agissait pour le compte du Hamas, sans fournir de preuves ni davantage de précisions.
Son épouse a démenti l'accusation selon laquelle il travaillerait pour le Hamas.
Source: AFP
Maisons assiégées par des colons en Cisjordanie: l'ambassadeur américain en Israël dénonce un «acte de terreur»
L'ambassadeur américain en Israël, pourtant fervent défenseur de la colonisation en Cisjordanie, a dénoncé jeudi le siège de maisons palestiniennes par des colons comme un «acte de terreur».
«Les actions de ceux derrière cet acte de terreur horrible, visant à intimider et à harceler cette famille, sont répugnantes», a écrit Mike Huckabee sur X, estimant qu'"aucun prétexte ne justifiait ce comportement de voyou».
Source: AFP