Le Hamas affirme qu’Israël a tenté de tuer vendredi le dernier fils en vie de son chef, Khalil al-Hayya, dans une frappe à Gaza. Selon une source sécuritaire locale, il a survécu. L’armée israélienne dit enquêter.

Selon le Hamas, le fils de leur chef échappe à une frappe israélienne

Selon le Hamas, le fils de leur chef échappe à une frappe israélienne

Le Hamas a affirmé qu'Israël avait tenté de tuer le dernier fils encore en vie du chef du mouvement islamiste palestinien, dans une frappe dans la nuit de jeudi à vendredi, une source sécuritaire à Gaza précisant à l'Agence France-Presse (AFP) qu'il avait survécu.

Israël a tué ces derniers jours dans des frappes plusieurs hauts responsables du Hamas dans la bande de Gaza, malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis plus d'un an dans ce territoire ravagé par la guerre.

«Izz al-Din al-Hayya, le plus jeune fils encore en vie de Khalil al-Hayya, chef du bureau politique du Hamas, ainsi que sa famille et celle de son défunt frère Azzam, ont échappé tôt vendredi à une tentative d'assassinat israélienne visant un appartement situé dans le quartier de Rimal, dans l'ouest de la ville de Gaza», a déclaré à l'AFP une source sécuritaire à Gaza.

«Trois cibles terroristes»

Bassem Naïm, membre du bureau politique du mouvement, a confirmé à l'AFP que le fils de Khalil al-Hayya avait été ciblé, et dénoncé un «acte de terrorisme d'Etat». Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré enquêter sur ces allégations. Khalil al-Hayya, qui a pris la direction du Hamas fin juillet, est basé au Qatar.

Quatre de ses fils ont été tués lors d'attaques israéliennes, dont l'un en mai et un autre lors d'une frappe israélienne visant des dirigeants du Hamas à Doha en septembre 2025. Les deux autres ont été tués avant la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

La Défense civile de Gaza, un organisme opérant sous l'autorité du Hamas, a recensé vendredi quatre morts lors de frappes israéliennes menées ailleurs sur le territoire. Une frappe de drone israélien à l'ouest de la ville de Rafah, dans le sud, a tué trois personnes, a-t-elle indiqué. L'hôpital Nasser, situé à proximité, a confirmé avoir reçu trois corps à la suite de cette frappe.

L'armée israélienne a dit à l'AFP avoir ciblé «trois terroristes dans la zone». Une autre frappe de drone, à l'ouest du camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord, a fait un mort, selon la Défense civile et l'hôpital al-Chifa. L'armée israélienne a déclaré qu'elle enquêtait sur cet incident.