Netanyahu ordonne à son armée de prendre le contrôle de 70% de Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi avoir donné l'ordre à l'armée israélienne de faire fi des termes du cessez-le-feu entré en vigueur en octobre et de prendre le contrôle de 70% de la bande de Gaza, selon une vidéo diffusée par une télévision israélienne.

«En ce moment, nous tenons le (mouvement islamiste palestinien) Hamas à la gorge. Nous contrôlons maintenant 60% du territoire de la bande (de Gaza). Vous savez, nous étions à 50 (après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu), nous sommes passés à 60, ma directive est de passer à (...) 70», a déclaré Netanyahu lors d'un conférence en Cisjordanie occupée dont la chaîne 12 a diffusé un extrait sur son site.

Source: AFP