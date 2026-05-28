Netanyahu ordonne à son armée de prendre le contrôle de 70% de Gaza
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi avoir donné l'ordre à l'armée israélienne de faire fi des termes du cessez-le-feu entré en vigueur en octobre et de prendre le contrôle de 70% de la bande de Gaza, selon une vidéo diffusée par une télévision israélienne.
«En ce moment, nous tenons le (mouvement islamiste palestinien) Hamas à la gorge. Nous contrôlons maintenant 60% du territoire de la bande (de Gaza). Vous savez, nous étions à 50 (après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu), nous sommes passés à 60, ma directive est de passer à (...) 70», a déclaré Netanyahu lors d'un conférence en Cisjordanie occupée dont la chaîne 12 a diffusé un extrait sur son site.
Source: AFP
Le nouveau chef du Hamas tué dans une frappe israélienne à Gaza
Israël a annoncé mercredi avoir tué le nouveau chef de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas visé la veille par une frappe à Gaza, en dépit du cessez-le-feu censé être en vigueur depuis octobre.
«Le commandant de la branche armée de l'organisation terroriste Hamas à Gaza a été éliminé hier», a écrit le ministre de la Défense israélien Israël Katz dans un message sur le réseau social X.
M. Katz et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avaient annoncé mardi que l'armée israélienne avait mené dans la journée «une frappe à Gaza visant Mohammed Odeh», le nouveau chef des Brigades Ezzdine al-Qassam, branche armée du Hamas. Le Hamas n'a fait aucune déclaration à son sujet à ce stade.
Source: AFP
Israël suspend ses relations avec le secrétaire général de l'ONU
L'ambassadeur israélien à l'ONU a annoncé jeudi la suspension des relations avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, dénonçant ainsi la décision pas encore publique d'inscrire Israël sur la «liste noire» liée aux violences sexuelles lors des conflits.
«Nous en avons fini avec ce secrétaire général», a déclaré Danny Danon dans un message vidéo posté sur X. La mission israélienne a précisé que cela signifiait le «gel» de ses relations avec le bureau du secrétaire général jusqu'à la fin du mandat d'Antonio Guterres le 31 décembre 2026.
«La décision de mettre Israël sur la liste noire et nous accuser d'utiliser les violences sexuelles comme arme de guerre est scandaleuse», a martelé l'ambassadeur, accusant le secrétaire général de mettre au même niveau le Hamas et Israël.
Source: AFP
Une soldate israélienne tuée par un drone explosif du Hezbollah
L'armée israélienne a indiqué jeudi qu'une de ses soldates avait été tuée la veille par un drone explosif du Hezbollah près de la frontière avec le Liban, portant à 24 le nombre de morts dans ses rangs depuis début mars.
La sergente Rotem Yanaï, 20 ans, «est tombée durant une opération militaire dans le nord d'Israël», a indiqué l'armée dans un court communiqué.
Elle a été tuée par un drone explosif du Hezbollah, a précisé une porte-parole de l'armée à l'AFP. Au total, 24 Israéliens ont été tués, dont 23 soldats et un contractuel civil, depuis la reprise des hostilités avec le Hezbollah soutenu par l'Iran début mars.
Source: AFP
La rapporteure de l'ONU sur Gaza de nouveau visée par des sanctions américaines
Les Etats-Unis ont réinstauré les sanctions prises à l'encontre de Francesca Albanese, une experte de l'ONU spécialiste des territoires palestiniens ayant vivement critiqué Israël, seulement quelques jours après leur levée.
Une note publiée mercredi sur le site du ministère des Finances américain indique que Francesca Albanese est de nouveau inscrite sur une liste noire internationale, l'empêchant d'utiliser des cartes de crédit ou d'effectuer de nombreuses opérations bancaires. Elle en avait été retirée le 20 mai.
Source: AFP
Israël a appelé mardi les habitants de Nabatiyé à évacuer
Israël a appelé mardi pour la première fois les habitants de Nabatiyé dans le sud du Liban à évacuer toute la ville, le Hezbollah pro-iranien disant avoir fait barrage à l'avancée des forces israéliennes dans une localité voisine.
Cet avertissement intervient au lendemain de la menace du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'intensifier les frappes pour «écraser» le Hezbollah, alors que les chances d'un accord rapide entre les Etats-Unis et l'Iran semblent s'amenuiser.
«Vous devez évacuer vos maisons immédiatement et vous déplacer au nord de la rivière Zahrani», a indiqué sur X un porte-parole militaire arabophone, Avichay Adraee, en s'adressant aux habitants de Nabatiyé, la grande ville du sud.
Désertée par une grande partie de ses habitants depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah le 2 mars, la ville continue d'être pilonnée malgré la trêve entrée en vigueur le 17 avril.
Source: AFP
Sept personnes tuées à Gaza par un drone israélien
Deux frappes israéliennes ont tué mardi sept personnes dans la bande de Gaza, ont rapporté des hôpitaux du territoire palestinien, l'armée israélienne disant viser des membres du Hamas dans l'un des cas.
«Cinq martyrs et plusieurs blessés ont été transférés à l'hôpital après une frappe de drone israélien ayant visé un groupe de civils à l'est d'Al-Maghazi», a rapporté la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas.
L'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa de Deir el-Balah a confirmé avoir recueilli cinq dépouilles. L'armée israélienne, sollicitée par l'AFP, a dit examiner ces déclarations.
Plus tard, l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud du territoire, a indiqué avoir recueilli deux dépouilles après que l'armée israélienne a µvisé un véhicule» dans cette ville, près d'un giratoire du quartier d'al-Bouraq.
Source: AFP
Gaza: une famille tuée par une frappe israélienne, dont un nourrisson
Une frappe aérienne israélienne sur le centre de la bande de Gaza a tué dans la nuit de samedi à dimanche trois membres d'une même famille, dont un nourrisson, a rapporté un hôpital du territoire palestinien.
Mohammed Ibrahim Abou Malouh et son épouse Alaa Majdi Zaqlan ont été tués avec leur garçon, Oussama Mohammed Abou Malouh, âgé d'un an, selon l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa de Deir el-Balah qui a recueilli leurs dépouilles.
Une frappe israélienne a touché leur appartement dans le camp de Nousseirat, selon l'hôpital, qui a précisé qu'une dizaine de personnes avaient été blessées.
L'armée israélienne n'a pas réagi dans l'immédiat à ces trois décès, mais a indiqué avoir frappé et démantelé, au cours des dernières 24H, trois dépôts d'armes du mouvement islamiste Hamas dans le centre de la bande de Gaza.
Source: AFP
Une frappe aérienne israélienne tue cinq policiers palestiniens
Cinq policiers palestiniens ont été tués samedi dans une frappe aérienne israélienne sur le nord de la bande de Gaza, ont indiqué un hôpital et la police du territoire, opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.
«Cinq martyrs, tous des policiers, et un certain nombre de blessés - dont un est dans un état critique - sont arrivés à la suite d'un raid aérien israélien ayant visé un site de la police dans le secteur d'al-Tuam», a indiqué l'hôpital al-Chifa de Gaza-ville, la police faisant état de deux missiles tirés sur le poste de police de cette localité.
Une source militaire israélienne a confirmé à l'AFP que l'armée avait visé dans cette zone «des terroristes du Hamas».
Source: AFP
Rome, Paris, Berlin et Londres exhortent Israël à stopper l'expansion des «colonies illégales»
«Nous appelons le gouvernement israélien à mettre fin à l'expansion des colonies et de ses pouvoirs administratifs, à veiller à ce que les colons auteurs d'actes de violence répondent de leurs actes et à enquêter sur les allégations visant les forces israéliennes», indiquent l'Italie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne dans un communiqué commun, rappelant que «les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales».
«Au cours des derniers mois, la situation en Cisjordanie s'est significativement détériorée. La violence des colons a atteint des niveaux sans précédent», rappellent les dirigeants européens dans leur déclaration conjointe.
«Les politiques et les pratiques du gouvernement israélien, notamment la poursuite du renforcement du contrôle israélien, compromettent la stabilité et les perspectives d'une solution à deux Etats», ajoute le communiqué.
Source: AFP
Expulsés par Israël, les militants étrangers de la «Flottille pour Gaza» sont arrivés en Turquie
Des militants propalestiniens de la «Flottille pour Gaza» expulsés d'Israël sont arrivés jeudi à l'aéroport international d'Istanbul à bord d'un premier avion, au lendemain du tollé international provoqué par une vidéo les montrant se faire humilier en détention.
Ils ont été accueillis à l'aéroport par un large comité de soutien, avec de nombreux militants agitant des drapeaux palestiniens. Plusieurs militants de la flottille présentaient des blessures et certains ont été évacués en ambulance, selon des images de l'AFP.
Les forces israéliennes «nous ont attaqués. Chacun de nous a été battu, les femmes comme les hommes, beaucoup hurlaient. Mais vraiment, ça n'a aucune importance. C'est ce que vivent en permanence les Palestiniens», a raconté à sa descente d'avion Bulal Kitay, un Turc qui compte repartir dès le prochain convoi.
Les militants ont passé deux jours dans une prison militaire sur un bateau, formée de conteneurs et de barbelés, a décrit à l'AFP par téléphone Safa Chebbi, une militante canadienne. Outre des humiliations et le manque de sommeil, «nous étions sous une menace constante, des balles en plastique ont été tirées sur la foule, un des passagers a été blessé», a-t-elle indiqué.
Source: AFP
Anne Rochat raconte l'enfer qu'elle a vécu après la «flottille pour Gaza»
Coupée du monde depuis quatre jours suite à l'interception de la flottille pour Gaza, la Suissesse Anne Rochat témoignait dans l'émission Forum de la RTS. Elle raconte l'enfer et la violence vécus en Israël par les manifestants.
Après l'interception des navires par Israël lundi et mardi, les militants ont été emmenés vers des bateaux prisons. «C'est là que l'enfer a commencé», raconte-t-elle jeudi soir depuis Istanbul. Elle explique avoir passé deux jours et trois nuits sur ce bateau où des personnes ont été mises à terre, violentées. On leur a craché au visage.
Après un contrôle de passeport, les militants se sont retrouvés dans un hall, avec une seule toilette pour deux cents personnes, selon la représentante de la délégation suisse de la flottille. «Dans ces containers, on vous envoie des balles en caoutchouc, chaque heure il y a un nouvel évènement qui se passe».
Durant ces trois jours, une quarantaine de suspicions de fractures de bras ou de côtes, une douzaine d'abus sexuels et une dizaine de personnes victimes de coups de taser et de balles en caoutchouc ont été rapportés par Anne Rochat. Elle raconte aussi les intimidations des soldats israéliens, elle parle de menaces de mort et de viol, durant ces vingt-quatre dernières heures.
Source: ATS