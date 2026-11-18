L'armée israélienne a lancé mercredi une rare opération au sol dans le centre de Gaza, ciblant des infrastructures du Hamas. Ces actions ont provoqué des déplacements massifs de Palestiniens, ravivant la peur dans un territoire déjà meurtri par deux années de guerre.

AFP Agence France-Presse

L'armée israélienne a lancé mercredi une opération au sol dans le centre de la bande de Gaza, à l'ouest de la «ligne jaune» qui sépare les zones sous son contrôle de celles tenues par le mouvement islamiste Hamas, entraînant le déplacement de Palestiniens.

Cette incursion, rare depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans le territoire palestinien ravagé par deux ans de guerre, intervient dans un contexte de tractations politiques en Israël, où Gadi Eisenkot, rival du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, cherche à former une coalition gouvernementale à l'issue des élections législatives de fin octobre.

Tôt mercredi, l'armée a lancé «une opération ciblée dans la bande de Gaza, à l'ouest de la ligne jaune (...), afin d'éliminer une menace pesant sur les soldats israéliens opérant dans le territoire», a-t-elle indiqué à l'AFP, précisant viser «des infrastructures du Hamas». L'opération mobilise des militaires et des agents du service de sécurité intérieure israélien, a-t-elle précisé. Une journaliste de l'AFP à Gaza a vu des chars israéliens se positionner à l'est du camp de réfugiés de Nousseirat.

Une source sécuritaire du territoire a également fait état d'"intenses tirs d'artillerie israéliens» au nord du camp et de la présence de «véhicules militaires israéliens» dans le centre du territoire, notamment près du camp voisin d'al-Bureij. Ces mouvements militaires ont provoqué de nouveaux déplacements d'habitants, déjà éprouvés par la guerre, selon des témoignages recueillis par l'AFP.

«Lorsque nous avons entendu les tirs d'artillerie et les explosions, nous avons été terrifiés, d'autant que nous vivons à proximité des zones où les troupes ont pénétré. Nous avons commencé à rassembler les vêtements (...) puis nous avons quitté notre maison», a raconté à l'AFP Oum Ahmad Al-Tartouri, 39 ans, habitante d'al-Bureij.

Mahmoud Al-Saafin, 27 ans, qui vit également dans le camp, craint que cette incursion ne marque le début d'une opération de «plus grande envergure», «alors que nous ne nous sommes pas encore remis des conséquences de la guerre et des déplacements précédents».

Replongés dans la «peur»

L'armée israélienne a affirmé à l'AFP agir en réponse à des violations du cessez-le-feu par le Hamas, qui a dénoncé de son côté «une violation flagrante» de l'accord. Les deux parties s'accusent régulièrement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans de guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Malgré les tractations engagées par Gadi Eisenkot pour former un nouveau gouvernement et mettre fin à l'ère Netanyahu, le Premier ministre sortant, dont l'image de «Monsieur Sécurité» a été profondément écornée par l'attaque du 7-Octobre, reste aux commandes et conserve la responsabilité des opérations militaires, à Gaza comme ailleurs.

Face à cette nouvelle opération, le Cogat, organisme israélien chargé des affaires civiles dans les territoires palestiniens, a appelé mercredi les organisations humanitaires internationales à éviter tout déplacement dans les zones concernées. Il a également exhorté les habitants de la bande de Gaza à se tenir à l'écart des secteurs où opèrent les forces israéliennes, jusqu'à l'annonce officielle de la fin de l'opération.

Alors que l'accord de cessez-le-feu prévoyait le maintien des forces israéliennes sur 53% de Gaza, Israël en contrôle désormais plus de 60%, selon les chiffres officiels israéliens. La majeure partie de la population palestinienne vit dans les zones restantes, sous contrôle du Hamas.

«Nous avions à peine eu le temps de reprendre notre souffle et de retrouver un semblant de stabilité après de longs mois de déplacements et d'errance que nous voilà aujourd'hui replongés dans la même peur», a déploré Abou Mohammad Abou Shawish, 48 ans, habitant de Nousseirat.

Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, plus de 1630 Palestiniens ont été tués, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, et dont les statistiques sont jugées fiables par l'ONU. Dans le même temps, l'armée israélienne a déploré la perte de sept soldats, ainsi que d'un intervenant civil.