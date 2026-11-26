Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a menacé de déplacer un million de Palestiniens à Gaza si le Hamas refuse de se désarmer, selon le plan de démilitarisation américain.

Israël menace de déplacer un million de Palestiniens à Gaza

Israël menace de déplacer un million de Palestiniens à Gaza

AFP Agence France-Presse

Le ministre israélien sortant de la Défense Israël Katz, a menacé jeudi de déplacer un million de Palestiniens à l'intérieur de la bande de Gaza si le Hamas ne rend pas ses armes comme il a promis de faire dans le cadre du plan américain.

Le mouvement islamiste doit soit «se désarmer volontairement et Gaza sera démilitarisé conformément au plan du président Trump, soit les forces israéliennes le désarmeront» dans le cadre d'une opération qui se traduira par «le transfert d'un million d'habitants de Gaza vers le sud» du territoire, a-t-il écrit sur X.

La quasi-totalité de la population a déjà été déplacée à l'intérieur de la bande de Gaza par l'offensive militaire israélienne lancée après l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.