Des frappes israéliennes tuent cinq personnes à Gaza

Des frappes israéliennes font cinq morts à Gaza selon les secours

Cinq personnes ont été tuées lundi dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes, ont annoncé les responsables d'un hôpital local et d'un service de secours, le territoire palestinien demeurant la cible de frappes régulières malgré la trêve.

«Trois personnes ont été tuées et plusieurs ont été blessées après qu'un drone israélien a frappé un groupe de civils», a indiqué dans un communiqué l'hôpital al-Aqsa de Deir el-Balah, ville du centre de la bande de Gaza.

La Défense civile, organisation de premier secours opérant sous le contrôle du mouvement islamiste palestinien Hamas, a également fait état d'une frappe ayant visé Deir el-Balah. Une source militaire israélienne a confirmé qu'une frappe était survenue dans cette zone.

«L'armée a effectivement mené une frappe visant des terroristes jihadistes. Les résultats de la frappe sont encore en cours d'évaluation», a indiqué à l'AFP cette source militaire israélienne.

Source: AFP