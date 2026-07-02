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Entre critiques et désolation
Un Israël fracturé marque les mille jours du drame du 7-Octobre

Israël marque ce jeudi 1000 jours depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, ayant causé 1221 morts. Des commémorations et des critiques ciblant le gouvernement rythment cette journée de mémoire.
Publié: 10:15 heures
Israël commémore les mille jours de l'attaque du 7 octobre.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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AFP Agence France-Presse

Israël marque jeudi le millième jour depuis l'attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste palestinien Hamas contre son territoire le 7 octobre 2023, sur fond de profondes dissensions et du refus du gouvernement de créer une commission d'enquête d'Etat.

Cet anniversaire est ponctué par une série d'événements commémoratifs et de manifestations à travers le pays, débutés dès 06H29 (03H29 GMT). C'est l'heure précise à laquelle le Hamas a lancé son attaque sanglante contre Israël il y a près de trois ans, faisant 1.221 morts, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP, et déclenchant une guerre dans la bande de Gaza qui s'est depuis muée en conflit régional.

Responsabilité partagée

L'organisation «Comité octobre», fondée par des familles de victimes et d'otages du 7-Octobre est l'une des principales initiatrices de cette journée du souvenir. Des rassemblements ont été organisés devant la Knesset, le Parlement israélien, ainsi qu'aux abords des domiciles de membres du gouvernement. A 10H00 (07H00 GMT), deux minutes de silence ont été observées dans le pays.

Plus tard dans la journée, l'esplanade du musée des Beaux-arts, devenue «place des Otages» à Tel-Aviv, l'un des lieux emblématiques de la mobilisation pour leur retour, sera officiellement rebaptisée «place de la Mémoire». La principale commémoration se tiendra à 20H00 (17H00 GMT) au parc Hayarkon de Tel-Aviv, rassemblant familles et figures du mouvement de protestation contre les autorités israéliennes et leur gestion des événements.

Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, a affirmé lundi que «cette journée nous rappelle notre responsabilité globale et le poids qui repose sur nos épaules. Nous nous souvenons, nous apprenons et nous nous préparons à la poursuite du combat et aux nombreux défis qui nous attendent encore».

Plus de 73'000 morts à Gaza

Gadi Eizenkot, ancien chef de l'armée et aujourd'hui principal opposant et candidat à la succession du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahyu pour les législatives qui devraient avoir lieu en octobre prochain, a déclaré sur X: «1000 jours. Nous serons à la hauteur. Je m'y engage. Gadi».

Netanyahu, de son côté, a été critiqué dans des médias israéliens qui l'accusent de réécrire l'histoire. Il a affirmé par exemple, à plusieurs reprises, avoir ramené «tous nos otages», omettant de préciser que 42 d'entre eux ont trouvé la mort à Gaza. Depuis octobre dernier, un fragile cessez-le-feu est en vigueur dans le territoire palestinien, ravagé par une guerre qui a fait plus de 73'000 morts, selon le ministère de la Santé du territoire, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.


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