Des frappes israéliennes tuent 11 personnes dont des enfants

Des frappes israéliennes sur Gaza tuent 11 personnes dont des enfants
La Défense civile de Gaza et un hôpital ont annoncé samedi que 11 personnes, dont un couple et trois de leurs enfants, avaient été tuées samedi par des frappes israéliennes dans le territoire palestinien, en dépit du cessez-le-feu conclu en octobre 2025.
Les cinq membres de la famille ont été tués lorsqu'un appartement a été touché dans le nord-ouest de la ville de Gaza, a précisé la Défense civile, un service de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas.
«Le seul survivant de la famille est un enfant, qui n'était pas dans le logement au moment de la frappe», a déclaré à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile. L'hôpital Al-Chifa de Gaza a confirmé avoir reçu les cinq corps.
Une porte-parole de l'armée israélienne a indiqué qu'une frappe avait été lancée dans la ville de Gaza pour «viser un terroriste du Hamas». L'armée est en train d'évaluer les résultats de l'opération, a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Une frappe israélienne tue 8 personnes près d'un marché à Gaza
Huit personnes ont été tuées par une frappe israélienne près d'un marché dans un camp de déplacés au centre de la bande de Gaza, a indiqué vendredi la Défense civile de ce territoire palestinien.
Les faits se sont produits dans le camp de Nuseirat, selon la même source. L'hôpital Al-Awda a confirmé avoir reçu huit corps.
Source: AFP
Israël dit avoir tué trois membres du Hezbollah dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé avoir tué trois membres du Hezbollah dans le sud du Liban, alors que des négociations entre le Liban et Israël se sont achevées à Rome sous l'égide des Etats-Unis.
«Plus tôt dans la journée de mercredi, des soldats de Tsahal ont identifié trois terroristes armés du Hezbollah dans le secteur de Beit Yahoun, situé à l'intérieur de la zone de sécurité du sud du Liban. Après les avoir repérés, Tsahal a éliminé les trois terroristes, qui étaient en possession d'équipements de combat, afin d'écarter la menace qu'ils représentaient pour les soldats israéliens opérant à proximité», indique un communiqué militaire.
Source: AFP
Une frappe israélienne sur un commissariat à Gaza fait huit morts
La Défense civile de Gaza a annoncé mardi que huit personnes avaient été tuées dans le nord de la bande de Gaza après une frappe israélienne sur un poste de police palestinien, en dépit du cessez-le-feu conclu en octobre 2025.
«Huit martyrs, dont une femme, ont été transportés à l'hôpital al-Chifa de Gaza après un bombardement israélien ayant visé un poste de police (...) à l'ouest du camp de Jabalia», ont déclaré ces services de premiers secours.
Quatre membres du Hamas tués, selon Israël
L'hôpital al-Chifa de la ville de Gaza, situé au nord du territoire palestinien, a confirmé à l'AFP avoir reçu les huit dépouilles. Dans un communiqué condamnant la frappe aérienne, le mouvement islamiste Hamas a indiqué que le responsable du commissariat figurait parmi les personnes tuées lors de cette frappe.
L'armée israélienne a pour sa part annoncé dans un communiqué publié mardi soir avoir tué quatre membres du Hamas lors de cette frappe.
Source: AFP
Huit morts après une frappe israélienne sur un commissariat à Gaza
La Défense civile de Gaza a annoncé mardi que huit personnes avaient été tuées dans le nord de la bande de Gaza après une frappe israélienne sur un poste de police palestinien, en dépit du cessez-le-feu conclu en octobre 2025.
«Huit martyrs, dont une femme, ont été transportés à l'hôpital al-Chifa de Gaza après un bombardement israélien ayant visé un poste de police (...) à l'ouest du camp de Jabalia», ont déclaré ces services de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas.
Source: AFP
Les enquêteurs onusiens veulent la libération d'un médecin de Gaza
La Commission d'enquête internationale sur les territoires palestiniens demande la libération du directeur d'un hôpital de la bande de Gaza, Houssam Abou Safiya, après des indications d'abus en détention en Israël. Mercredi à Genève, elle a relayé une «grave inquiétude».
Ce médecin palestinien retenu depuis décembre 2024 doit être relâché sans condition et immédiatement, a insisté la Commission, qui ne s'exprime pas au nom de l'ONU mais est mandatée par le Conseil des droits de l'homme. Des soins indépendants doivent lui être garantis, selon elle.
Les détentions arbitraires et les abus contre le personnel médical de la bande de Gaza en Israël violent le droit international, estiment les trois membres de la Commission. Cette situation pourrait équivaloir à des crimes internationaux. Les enquêteurs demandent à Israël d'honorer les droits humains et le droit international humanitaire (DIH). Tous les membres du personnel médical détenus arbitrairement doivent être libérés, selon eux.
Source: AFP
Le Parlement israélien avance sur la création d'une commission d'enquête sur le 7-Octobre
Le Parlement israélien a approuvé lundi en première lecture une loi établissant une commission d'enquête, défendue par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, sur les défaillances sécuritaires ayant conduit à l'attaque du 7 octobre 2023 perpétrée par le mouvement islamiste palestinien Hamas.
«Le principe de cette proposition de loi est de permettre de mener, en toute indépendance, des investigations poussées sur les évènements du (...) massacre du 7 octobre» et sur les guerres qui l'ont suivi, précise une note explicative jointe à la proposition de loi.
Source: AFP
Le festival des arts de Cisjordanie reprend pour la première fois depuis la guerre à Gaza
Le Festival des arts contemporains de Ramallah, l'un des plus importants de Cisjordanie occupée, a débuté lundi pour la première fois depuis que la guerre à Gaza a entraîné l'arrêt de la plupart des activités culturelles dans le territoire palestinien.
Le directeur du festival, Khaled Aliyan, a indiqué à l'AFP que l'événement faisait son retour «après une suspension forcée de deux ans en raison de la guerre» dans la bande de Gaza, déclenchée par une attaque du mouvement islamiste Hamas en Israël le 7 octobre 2023.
Selon lui, le festival, auparavant consacré à la danse contemporaine, a été élargi afin d'accueillir des artistes palestiniens issus d'autres disciplines. Les festivals d'art, de théâtre et de cinéma qui se tenaient auparavant à Ramallah et dans d'autres villes de Cisjordanie avaient été interrompus à la suite de l'escalade des violences, des raids de l'armée israélienne et des attaques menées par des colons israéliens après octobre 2023.
Source: AFP
Le Hamas va dissoudre ses instances dirigeantes à Gaza
Le Hamas se prépare à dissoudre son administration qui gouverne la bande de Gaza depuis près de vingt ans, ont indiqué lundi à l'AFP des responsables du mouvement palestinien. Cette décision pourrait ouvrir la voie à la gestion du territoire par un comité technocratique déjà formé et dont la mission est de garantir une représentation palestinienne dans les institutions de Gaza.
«Le mouvement a décidé de dissoudre le comité gouvernemental de Gaza et de nommer une personnalité faisant l'objet d'un consensus national pour superviser les travaux du comité jusqu'à ce que le Comité national pour l'administration de Gaza assume officiellement ses responsabilités», a déclaré à l'AFP un responsable du Hamas, sous couvert d'anonymat, n'étant pas autorisé à s'exprimer publiquement sur le sujet.
L'initiative du Hamas marque un tournant politique important pour le mouvement islamiste, qui a pris le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007 à l'issue d'affrontements avec le Fatah, la formation du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, basé à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Les services de presse du gouvernement du Hamas à Gaza ont annoncé «une importante conférence de presse» plus tard dans la journée de lundi.
Source: AFP
Des frappes israéliennes font cinq morts à Gaza selon les secours
Cinq personnes ont été tuées lundi dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes, ont annoncé les responsables d'un hôpital local et d'un service de secours, le territoire palestinien demeurant la cible de frappes régulières malgré la trêve.
«Trois personnes ont été tuées et plusieurs ont été blessées après qu'un drone israélien a frappé un groupe de civils», a indiqué dans un communiqué l'hôpital al-Aqsa de Deir el-Balah, ville du centre de la bande de Gaza.
La Défense civile, organisation de premier secours opérant sous le contrôle du mouvement islamiste palestinien Hamas, a également fait état d'une frappe ayant visé Deir el-Balah. Une source militaire israélienne a confirmé qu'une frappe était survenue dans cette zone.
«L'armée a effectivement mené une frappe visant des terroristes jihadistes. Les résultats de la frappe sont encore en cours d'évaluation», a indiqué à l'AFP cette source militaire israélienne.
Source: AFP