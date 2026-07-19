Des frappes israéliennes tuent 11 personnes dont des enfants

Des frappes israéliennes sur Gaza tuent 11 personnes dont des enfants

La Défense civile de Gaza et un hôpital ont annoncé samedi que 11 personnes, dont un couple et trois de leurs enfants, avaient été tuées samedi par des frappes israéliennes dans le territoire palestinien, en dépit du cessez-le-feu conclu en octobre 2025.

Les cinq membres de la famille ont été tués lorsqu'un appartement a été touché dans le nord-ouest de la ville de Gaza, a précisé la Défense civile, un service de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas.

«Le seul survivant de la famille est un enfant, qui n'était pas dans le logement au moment de la frappe», a déclaré à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile. L'hôpital Al-Chifa de Gaza a confirmé avoir reçu les cinq corps.

Une porte-parole de l'armée israélienne a indiqué qu'une frappe avait été lancée dans la ville de Gaza pour «viser un terroriste du Hamas». L'armée est en train d'évaluer les résultats de l'opération, a-t-elle ajouté.

Source: AFP