Six personnes, dont un adolescent de 17 ans, ont été tuées mardi lors de frappes israéliennes à Gaza. L'armée israélienne affirme avoir visé des «terroristes», tandis que le Hamas dénonce des attaques contre des civils.

AFP Agence France-Presse

Six personnes, dont un adolescent, ont été tuées mardi lors de frappes israéliennes dans la bande de Gaza, ont annoncé les services de secours du territoire palestinien ravagé par la guerre, l'armée israélienne affirmant avoir visé des «terroristes». Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans d'une guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Le responsable du Hamas pour la sécurité intérieure à Gaza a été tué mardi par une frappe israélienne près de la plus grande ville de ce territoire dévasté par la guerre, a indiqué une source sécuritaire palestinienne à l'AFP. «La personne tuée est Naeem Abou Nahal, le directeur du service de sécurité intérieure à Gaza», a déclaré cette source.

«Frappé des terroristes»

Selon la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, trois Palestiniens, dont un jeune de 17 ans, ont été «tués lors d'une frappe aérienne israélienne qui a visé un groupe de civils» au sud de la ville de Gaza. Trois autres personnes ont péri dans une frappe contre un poste de police dans la zone d'Al-Mawasi, à l'ouest de Khan Younès, a ajouté la même source, précisant que leurs corps avaient été transportés à l'hôpital Nasser situé dans cette ville du sud du territoire.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré avoir «frappé des terroristes» dans la zone d'Al-Mawasi, sans fournir davantage de précisions dans l'immédiat. Concernant l'autre frappe, elle a dit être en train de «vérifier» ces informations.

Au moins 1658 Palestiniens ont été tués depuis le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, et dont les statistiques sont jugées fiables par l'ONU. Dans le même temps, l'armée israélienne a déploré la perte de sept soldats, ainsi que d'un intervenant civil.