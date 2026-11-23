Un incident s'est produit lors du concert du rappeur américain à Manchester, dimanche soir. Il y a un mois, c'était pareil à Zurich.

Gaz lacrymo: panique au concert de Don Toliver à Manchester

Gaz lacrymo: panique au concert de Don Toliver à Manchester

Comme il y a un mois à Zurich

Yannick Weber Blick Newsdesk

Un drame a peut-être été évité de peu dimanche soir dans la salle de concert Co-Op Live à Manchester, en Angleterre. Vers la fin du concert du rappeur Don Toliver, la salle a dû être entièrement évacuée après un «incident» avec du gaz lacrymogène. Dans des vidéos sur les réseaux sociaux, on voit la foule se disperser rapidement autour d'un point précis à proximité de la scène. Par chance, le mouvement de foule n'a pas provoqué de drame humain.

«Les personnes qui présentent des symptômes sont prises en charge par les services d'urgence, et aucune blessure grave n'a été signalée», a communiqué la police de Manchester alors que de nombreux véhicules de secours étaient encore présents autour de la salle. Elle n'a pas encore donné d'informations sur d'éventuelles arrestations ou motivations autour de l'attaque.

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Il y a moins d'un mois, un incident similaire s'était produit au Hallenstadion de Zurich, pendant le concert du même Don Toliver. Là, quatre personnes avaient été arrêtées pour des vols commis pendant le moment de confusion qui avait suivi une attaque de spray au poivre. L'incident s'était aussi produit vers la fin du concert. Celui-ci n'avait pas dû être interrompu et quelques personnes avaient été soignées sur place avant de pouvoir assister à la fin du show.