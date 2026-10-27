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Surveillance des frontières
Bruxelles veut tripler les gardes-frontières de l'agence Frontex

Bruxelles propose une réforme majeure de Frontex pour renforcer la gestion des frontières de l'UE. L'agence devrait tripler ses effectifs à 30'000 gardes-frontières et jouer un rôle clé dans les expulsions de migrants.
Publié: il y a 2 minutes
L'UE souhaite tripler les effectifs de Frontex pour ses frontières.
Photo: AP Photo/Panagiotis Balaskas
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ATS Agence télégraphique suisse

Augmenter le nombre d'agents, élargir les pouvoirs en matière d'expulsions de migrants: Bruxelles a proposé mardi une vaste réforme de Frontex, l'agence européenne chargée de la surveillance des frontières.

Cette proposition s'inscrit dans un net tour de vis migratoire opéré par l'UE au cours des dernières années. «C'est à l'Europe de décider qui entre dans notre Union et dans quelles circonstances. C'est la raison pour laquelle nous proposons de renforcer Frontex», a plaidé la cheffe de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, dans un communiqué.

Créée en 2004, cette agence a été pensée pour aider les pays de l'UE et de l'espace Schengen à protéger leurs frontières extérieures. Ses compétences ont été largement étendues une première fois, après la crise migratoire de 2015, une réforme tablant sur une hausse de ses effectifs à 10'000 gardes-frontières et gardes-côtes à l'horizon 2027.

Expulsion de migrants

La réforme proposée mardi doit élargir encore ses prérogatives. L'UE désormais souhaite que ce corps européen passe d'ici les quinze prochaines années à 30'000 gardes-frontières, dont une réserve de 17'000 agents, à la disposition des Etats membres.

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L'agence doit devenir plus agile et déployer des agents plus rapidement en cas de crise. Bruxelles a à l'esprit la crise migratoire survenue fin juillet 2026 à Ceuta.

Elle doit en outre jouer un rôle central dans l'expulsion de migrants. L'UE ouvre notamment la porte à ce que Frontex soit impliqué dans les futurs centres pour migrants expulsés d'Europe, les fameux «hubs de retour», qui devraient voir le jour au cours des prochains mois.

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