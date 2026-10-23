Les douanes suisses ont saisi samedi dernier plus de deux tonnes de denrées de contrebande à Ederswiler (JU) et Pratteln (BL). Poulet, frites et pain étaient transportés sans réfrigération et sans taxes payées.

La douane saisit plus de deux tonnes de frites, de poulet et de pain de contrebande

La douane saisit plus de deux tonnes de frites, de poulet et de pain de contrebande

Les aliments étaient transportés sans réfrigération

ATS Agence télégraphique suisse

L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a saisi en une nuit plus de deux tonnes de produits alimentaires de contrebande. Ces marchandises, transportées sans être réfrigérées, ont été interceptées samedi dernier à Ederswiler (JU) et à Pratteln (BL).

Lors d'un contrôle effectué à Edwerswiler le 17 octobre à 02h30, le personnel de l'OFDF a découvert 162 kilos de poulet, 258 kilos de frites, 128 kilos de pain et 10 kilos de farine, indique l'office fédéral vendredi un communiqué.

L'OFDF a saisi ces produits périssables. Cette opération a été effectuée car les marchandises étaient transportées sans être réfrigérées et car les taxes n'avaient pas été payées.

Véhicule confisqué

La même nuit, peu avant 05h00, une autre équipe mobile de l'OFDF a arrêté à Pratteln (BL) une camionnette immatriculée dans le canton de Bâle-Campagne. Ses deux occupants, des Français de 20 ans, étaient entrés en Suisse par l'Allemagne.

Les collaborateurs de l'OFDF ont découvert 1,5 tonne de frites et 632 kilos de pain, également transportés sans réfrigération. Par ailleurs, le véhicule présentait une surcharge de 930 kilos. Le conducteur a été dénoncé.

Les taxes dues et l'amende s'élèvent au total à plus de 10'000 francs. Comme les deux hommes n'ont pas pu payer cette somme sur place, le véhicule a été saisi.