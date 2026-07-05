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Assaillant blessé
Un policier ouvre le feu sur un homme armé d’un couteau à Clermont-Ferrand

Un homme armé d’un couteau a blessé trois personnes dimanche à Clermont-Ferrand avant de s’en prendre à un policier. Il a été touché par balle puis interpellé. La piste terroriste n’est pas privilégiée.
Publié: il y a 48 minutes
La police française a neutralisé un homme armé d'un couteau à Clermont-Ferrand.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un policier a blessé par balle et arrêté dimanche à Clermont-Ferrand un homme qui attaquait un de ses collègues, après avoir agressé au couteau plusieurs personnes, a annoncé le procureur, précisant qu'aucun élément n'évoque de caractère terroriste de cet acte à ce stade.

«La gravité des blessures sur les victimes et l'agresseur sont encore à déterminer», précise le procureur Eric Serfass à l'AFP, confirmant une information révélée par La Montagne. Le quotidien auvergnat écrit que les jours de l'assaillant et des trois personnes qu'il a blessées ne sont pas en danger. En début d'après-midi, dans un quartier du nord de Clermont, «un homme, armé d'un couteau, s'est rué sur un policier qui tentait de l'interpeller alors que cet individu venait d'agresser plusieurs personnes», écrit Eric Serfass.

Un policier du même équipage «a fait usage de son arme à feu contre cet individu, qui a été blessé par ce tir», détaille le magistrat. «L'homme interpellé, âgé de 34 ans, a déjà été condamné par la justice à Clermont-Ferrand», a souligné Eric Sarfass, sans plus de précisions, ajoutant qu'"à ce stade, aucun élément n'évoque le caractère terroriste des faits»

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