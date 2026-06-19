Un homme aveugle est décédé ce vendredi en chutant du quai à une station de métro de Lyon. Selon Sytral Mobilités, l'homme «n'aurait pas identifié la limite de sécurité matérialisée par les dalles podotactiles».

Un homme aveugle chute et décède dans une station de métro lyonnaise

Un homme aveugle chute et décède dans une station de métro lyonnaise

Il «n'aurait pas identifié les marques de sécurité»

AFP Agence France-Presse

Un homme aveugle, qui n'a semble-t-il pas identifié les marques de sécurité au sol, est décédé vendredi après avoir chuté du quai à une station de métro de Lyon, a indiqué le gestionnaire du réseau Sytral Mobilités.

L'accident est survenu en fin de matinée sur la ligne de métro A, à la station Masséna dans le 6e arrondissement.

Il «n'aurait pas identifié la limite de sécurité»

«Les premiers éléments indiquent qu'une personne déficiente visuelle se déplaçait sur le quai au moment de l'accident et n'aurait pas identifié la limite de sécurité matérialisée par les dalles podotactiles, entraînant sa chute sur les voies», indique Sytral Mobilités dans un communiqué.

Les pompiers et les agents du réseau n'ont pu réanimer la victime malgré une «intervention rapide», ajoute le gestionnaire.

La présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, également à la tête de Sytral Mobilités, a fait part de sa «profonde émotion» et a présenté ses condoléances à la famille et aux proches de la victime.