AFP Agence France-Presse
Quatre autres suspects ont été interpellés mardi dans l'enquête sur l'assassinat à Marseille de Mehdi Kessaci, dont le frère Amine, est une figure de la lutte contre le narcotrafic, a indiqué mercredi une source proche du dossier, confirmant une information du «Parisien».
Fin mars, six personnes, cinq hommes et une femme, avaient déjà été mises en examen dans l'enquête sur la mort du jeune homme de 20 ans, totalement étranger au trafic et inconnu de la police comme de la justice, tué de plusieurs balles, en plein après-midi à Marseille le 13 novembre 2025.
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