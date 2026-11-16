Jean-Luc Mélenchon a critiqué lundi Marine Le Pen pour avoir comparé une hausse du Smic à une mesure «digne de l'URSS». Le débat s'est tenu à la veille de la 42e campagne des Restos du Coeur.

«C'est pas l'URSS»: Mélenchon tacle Le Pen sur la hausse du Smic

«C'est pas l'URSS»: Mélenchon tacle Le Pen sur la hausse du Smic

Le candidat Insoumis à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon a reproché lundi à Marine Le Pen d'avoir comparé une hausse du Smic à une mesure digne de «l'URSS», la candidate d'extrême droite répliquant qu'elle entraînerait des suppressions d'emplois dans les petites entreprise.

La candidate du Rassemblement national (RN) avait estimé début novembre que la France était «dans une situation trop fragile pour imposer (...) de manière autoritaire, une augmentation du SMIC de 10%», comme le demande la CGT, ce qui reviendrait à «entrer dans l'URSS».

«C'est pas l'URSS»

Des propos qui ont provoqué l'ironie de M. Mélenchon lundi lors d'un débat sur LCI consacré à la pauvreté: «avec le Smic en France», revalorisé «depuis 1953» en fonction de l'inflation, «c'est pas l'URSS».

Pour Marine Le Pen, imposer à toutes les entreprises une hausse du Smic de 10% (soit 150 euros) serait hors de portée de nombreuses petites entreprises de deux ou trois salariés, où cela «entraînerait la suppression probablement d'un» emploi sur trois. Elle propose à la place d'exonérer pendant cinq ans des cotisations patronales correspondantes les entreprises qui augmentent les salaires de 10% jusqu'à trois Smic, ces charges étant selon elle ce qui freine les employeurs.

Une mesure inutile pour Mélenchon, qui a affirmé qu'il n'y avait plus de charges patronales jusqu'à trois Smic. «Ça n'est pas vrai, c'est progressif», lui a répondu Marine Le Pen. Les allègements de cotisations patronales s'appliquent jusqu'à trois Smic, de façon dégressive: maximaux au niveau du Smic, ils diminuent ensuite à mesure que le salaire augmente.

«Travaillant un peu plus»

Invité à choisir entre les deux sur le Smic, Bruno Retailleau (Les Républicains) a répondu que la pauvreté se combat en créant de l'activité économique, en «travaill(ant) un peu plus» et en allégeant les charges. «Ça fait 40 ans que cette sottise a lieu et voilà l'état où on est», lui a opposé Mélenchon.

Raphaël Glucksmann a mis en doute la possibilité pour certains de travailler plus, prenant à témoin une «maman solo» présente sur le plateau. Il a proposé de baisser la CSG sur les salaires, Gabriel Attal proposant pour sa part de la supprimer (pour un gain «jusqu'à 270 euros net par mois»).

Le gouvernement a annoncé le 9 novembre une hausse du Smic de 1,6% dès le 1er décembre, à environ 1502 euros net. La CGT réclamait une hausse de 10%. Le débat est organisé dans un entrepôt des Restos du Coeur, à la veille du lancement de la 42e campagne de l'association fondée par Coluche.