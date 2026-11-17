Craignant une victoire de Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen, Gérald Darmanin appelle les candidats de droite à renoncer à une primaire et à s’unir derrière Édouard Philippe pour 2027.

AFP Agence France-Presse

«M. Mélenchon, face à Mme Le Pen, gagnera l'élection» présidentielle, a estimé mardi Gérald Darmanin, appelant Bruno Retailleau et Gabriel Attal à se désister en faveur d'Edouard Philippe, sans passer par une primaire, afin d'empêcher l'insoumis d'accéder au second tour.

«Si M. Mélenchon est au second tour face à Mme Le Pen, je pense que ce sera un choc immense dans notre pays», fait valoir sur LCI le garde des Sceaux, en considérant que durant les quinze jours qui séparent les deux tours du scrutin, le «peuple de gauche, qui est fort culturellement, avec des relais d'opinion qui sont extrêmement forts, avec des injonctions morales qui sont extrêmement fortes», permettra l'élection du leader de la gauche radicale.

Un labrador et une écharpe rouge

«M. Mélenchon achètera un labrador, un chapeau et une écharpe rouge, et il fera François Mitterrand entre les deux tours de l'élection présidentielle. Et il n'y a aucun doute que ce monsieur qui a été sénateur socialiste, qui était ministre de Lionel Jospin, qui était hier laïque, changera d'avis et de chemise pour pouvoir être élu», a ajouté le ministre de la Justice.

«(Il est) manifestement plus fort que Madame Le Pen, c'est incontestable, il est plus préparé», a-t-il encore souligné. «Soit on continue sa petite soupe sur le petit feu, et on fait des combats d'arrière-garde pour savoir si on fait des petites primaires, si Monsieur Marcel est assez sympathique avec M. Paul», a déploré Gérald Darmanin, en estimant que «ce n'est pas du tout du niveau».

«Le meilleur moyen pour que M. Mélenchon ne soit pas un jour président de la République, c'est qu'il ne soit pas au second tour, et je dis à M. Retailleau (...) qu'il a une responsabilité immense, comme tous les électeurs de droite», a exhorté le ministre de la Justice, en relevant par ailleurs que «M. Attal, manifestement, ne correspond pas à l'opinion du public aujourd'hui». «Il a une immense responsabilité en maintenant sa candidature», a-t-il encore considéré.

Soutenir Edouard Philippe

Les équipes de campagne de Gabriel Attal (Renaissance), Bruno Retailleau (Les Républicains) et David Lisnard (Nouvelle Energie) ont avancé mardi sur l'idée d'une primaire de la droite et du centre qui pourrait être organisée fin janvier, et à laquelle Edouard Philippe (Horizons) est toujours convié.

«Gabriel Attal et Bruno Retailleau doivent être bons joueurs (...), ils doivent soutenir Édouard Philippe. Quand on fait entre 2% et 4% dans les sondages, on doit aider la personne qui, le plus possible, ressemble à ses idées, quitte à discuter évidemment avec lui», a poursuivi l'ancien maire de Tourcoing (Nord).

Il a par ailleurs estimé que l'idée d'une primaire, est «l'antichambre de l'union des droites» et de l'extrême droite, notamment en ce que d'aucuns plaident pour la participation du libéral David Lisnard ou du candidat d'extrême droite Éric Zemmour (Reconquête!). «Cette primaire, c'est un marché de dupes, et aujourd'hui, elle ne va pas désigner le prochain candidat à la présidence de la République», a considéré Gérald Darmanin.