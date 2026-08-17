L'incendie dans les Landes est fixé, selon la préfecture
Le feu qui a ravagé en quelques jours 1700 hectares dans les Landes sans faire de victimes est «fixé» et quelque 250 habitants de la commune de Luglon vont pouvoir rentrer chez eux, a annoncé lundi la secrétaire générale de la préfecture.
Cette nuit, «la situation a évolué de façon plutôt très favorable. (...) le feu n'a pas progressé. (...) Néanmoins je le répète, feu fixé ne veut pas dire feu éteint. Donc il faut rester évidemment très vigilant», a affirmé à la presse Stéphanie Monteuil. Après une cinquantaine de retours à domicile dimanche soir à Garein, «à peu près 250 habitants» de Luglon vont pouvoir retrouver leur habitation, sur les 650 évacués au total.
Source: AFP
La Belgique mobilise pompiers, agriculteurs et hélicoptères face à un incendie historique
Pompiers, agriculteurs, hélicoptères: la Belgique se mobilise dimanche contre l'un des pires feux de son histoire, qui a ravagé près de 3000 hectares dans une réserve boisée, et se rapproche de l'Allemagne. Des centaines de pompiers travaillent d'arrache-pied depuis vendredi pour tenter de contenir cet incendie qui ravage les Fagnes, une grande forêt de l'est du pays, prisée des randonneurs.
«On tient le coup parce que tout le monde veut que ça s'éteigne», confie Grégory Mélotte, un pompier enchaînant sa troisième rotation dans le secteur. «On a vraiment limité la casse pour éviter que ça prenne dans les grands sapins», affirme-t-il, tout en assurant que l'incendie n'est «pas sous contrôle».
Ces soldats du feu s'appuient sur le soutien de nombreux agriculteurs de la région, venus prêter main forte. «Actuellement, on a une quinzaine de tracteurs qui font la file pour se ravitailler», raconte Jean-Pierre Robert, patron d'un hôtel proche du lac de Robertville, à l'AFP.
«On a bougé nos vaches et on a ouvert toutes nos barrières pour donner accès» à ce plan d'eau stratégique, explique cet homme de 54 ans. Une journaliste de l'AFP escortée dans la zone incendiée a vu une vaste étendue de végétation carbonisée, dégageant énormément de fumée. L'incendie est le plus important de l'histoire belge récente – un feu en 1911 avait également ravagé la zone.
Source: AFP
L'armée allemande envoie deux hélicoptères en Belgique
L'armée allemande a mis à disposition deux hélicoptères équipés de réservoirs d'eau pour aider la Belgique à éteindre l'incendie qui ravage une réserve boisée frontalière, a annoncé lundi le ministère allemand de la Défense. «L'intervention commence dès aujourd'hui et est prévue dans un premier temps pour sept jours», a précisé le ministère.
Source: AFP
Un soldat meurt en luttant contre les flammes dans le nord-est de l'Espagne
Un soldat espagnol est mort dimanche alors qu'il participait à la mobilisation pour éteindre un important incendie de forêt en Aragon, a déclaré le dirigeant de cette région du nord-est de l'Espagne.
«J'ai exprimé mes sincères condoléances au lieutenant-général de l'Unité militaire d'urgence pour le décès d'un soldat lors de l'incendie de Penas de Riglos», a déclaré Jorge Azcón sur X. Des médias locaux ont avancé que son camion s'était renversé.
Source: AFP
Le Premier ministre français se rend au Porge, dévasté par les feux
Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est rendu dimanche dans la commune du Porge, sinistrée par les mégafeux de l'été, un déplacement qui n'avait pas été annoncé, alors que le programme officiel de sa visite en Gironde débute lundi matin.
«En amont de la visite officielle du Premier ministre demain en Gironde, il a fait le tour de la commune du Porge avec le maire cet après-midi», a déclaré dimanche son entourage, en précisant que ce déplacement dans une commune où 183 habitations ont été détruites avait eu lieu sans caméras.
Source: AFP
L'incendie dans les Landes «moins intense», les premiers évacués rentrent
L'incendie de forêt qui dure depuis jeudi dans les Landes n'est pas encore fixé mais il est «moins intense», de quoi autoriser une première vague de personnes évacuées à rentrer chez elles, a annoncé dimanche soir le préfet du département.
«On va pouvoir permettre une première réintégration dès ce soir d'une cinquantaine d'habitants» du village de Garein, sur 650 évacués au total à Garein et Luglon, a déclaré le préfet Gilles Clavreul. C'est donc «l'amorce» d'un «retour à la normale», mais «on y est pas encore», a-t-il prévenu lors d'un point-presse.
Source: AFP
Une ville allemande frontalière de la Belgique appelle ses habitants à partir
Une ville allemande à la frontière de la Belgique a recommandé dimanche aux habitants de la zone de quitter les lieux, en raison du vaste incendie qui ravage une forêt belge et se rapproche de l'Allemagne. Selon un communiqué de la ville de Monschau, le front de flamme se situe actuellement à 1,5 kilomètre de la frontière allemande et à 1,8 kilomètre de la zone habitée la plus proche.
Cet incendie, qui a ravagé près de 3000 hectares dans une réserve boisée difficile d'accès, est l'un des pires de l'histoire de la Belgique. Si les flammes ne devraient pas atteindre le territoire allemand, «une forte pollution de l'air à cause des fumées» est à prévoir, prévient la ville d'environ 12'000 habitants dans un communiqué.
«Il a donc été décidé de recommander aux habitantes et habitants des zones proches de la frontière de quitter ces secteurs», ajoute la commune. Les autorités belges ont déjà ordonné l'évacuation de la localité de Küchelscheid, à 10 minutes en voiture de Monschau.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, 1800 personnes avaient été évacuées dans l'ouest de l'Allemagne à cause d'un incendie affectant 300 hectares et menaçant des habitations. Le feu est désormais en grande partie maîtrisé, ont annoncé dimanche les autorités locales à la chaine de télévision publique WDR.
Source: AFP
Deux corps découverts près d'une plage grecque
Deux personnes ont été retrouvées mortes sur l'île de Salamine, près d'Athènes, où deux incendies se sont déclarés quasi-simultanément dimanche. Le feu a également provoqué l'évacuation de centaines de personnes, a-t-on appris auprès des pompiers.
«Deux corps ont été découverts» près de la plage de Peristeria, dans le sud de l'île, a affirmé un membre des services de secours à l'AFP. «Un ordre d'évacuation a été donné. Des centaines de vacanciers et de résidents permanents sont concernés», avait auparavant déclaré un porte-parole des pompiers à la télévision publique ERT.
Les deux incendies ont été détectés «presque simultanément», dans deux zones réputées pour la baignade dans le sud et l'est de l'île, avait-il précisé.
Quelque 150 pompiers ont été mobilisés, ainsi que quatre avions et six hélicoptères. Les garde-côtes ont déployé cinq navires. L'île de Salamine est une destination privilégiée des Athéniens pendant les vacances et les week-ends.
Source: ATS
Un monastère millénaire menacé par les flammes en Espagne
La région d'Aragon, en Espagne, a déployé dimanche un dispositif anti-incendie record, alors que des renforts français étaient attendus pour aider à contenir un incendie de forêt qui menaçait un monastère millénaire.
L'incendie s'est déclaré lundi et s'est approché des deux monastères de San Juan de la Peña, emblème de la région du nord-est, perchés dans un relief montagneux et escarpé. Le plus ancien monastère, lié par la légende au Saint Graal, date du Xe siècle et abrite les dépouilles des premiers rois du royaume médiéval d'Aragon, qui ont été sauvées jeudi.
Le gouvernement régional a fait état dimanche d'une «nuit de travail fructueuse», les pompiers ayant «réussi à consolider une grande partie du périmètre». Ils seront renforcés par l'arrivée de 100 pompiers français et la participation de 35 à 40 avions, a-t-on précisé dans un communiqué.
Les renforts déjà déployés par l'armée et d'autres services espagnols porteront le total à 1000 pompiers, ce qui, selon le président de la région, Jorge Azcón, constitue «le plus important déploiement de ressources jamais vu en Aragon pour lutter contre un incendie».
Source: AFP
L'incendie en Belgique continue de progresser
Les renforts aériens européens vont être essentiels: la Belgique se bat dimanche contre l'un des pires feux de son histoire, qui a ravagé près de 3000 hectares dans une réserve boisée, difficile d'accès.
Plus d'une centaine de pompiers se relayent depuis vendredi pour tenter de contenir ce brasier dans les Fagnes, une grande réserve de l'est du pays, prisée des randonneurs et à la merci des flammes. «Les conditions restent complexes», ont souligné les autorités dans un communiqué.
La région toute entière, proche de l'Allemagne, est couverte d'un épais panache de fumée, jaunie par endroits, qui a poussé les autorités à évacuer des habitants dans deux villages proches de l'incendie. Aucune habitation n'a pour l'heure été touchée, mais le feu n'est pas fixé. «Plusieurs foyers» restaient encore «actifs» dimanche, avec un vent qui change régulièrement de direction, selon ce bulletin matinal des autorités.
Source: AFP
Plusieurs arrestations en Croatie après les feux de forêt
Quatre personnes ont été arrêtées en Croatie, soupçonnées d'être à l'origine de certains des feux de forêt dévastateurs qui ont ravagé ces derniers jours la côte adriatique croate, a indiqué dimanche la police.
Alors que le pays fait face à une période de sécheresse particulière et des vagues de chaleur, une dizaine de feux ont fait rage depuis jeudi dans plusieurs localités sur le littoral, notamment dans la région d'Omis (sud) où un violent incendie a fait un mort et une quarantaine de blessés, dont huit dans un état grave.
«Comportement suspect»
L'identification d'un corps retrouvé dans la zone touchée par l'incendie est toujours en cours, a appris l'AFP auprès de la police, alors qu'une ressortissante bosnienne de 34 ans est portée disparue.
Les quatre personnes arrêtées samedi soir font l'objet d'une «enquête criminelle» et sont soupçonnées d'avoir «déclenché des incendies dans la région de Zadar», ville portuaire du centre du littoral, a indiqué la police dans un communiqué. Elles ont été arrêtées à une quarantaine de kilomètres de cette ville, après que des habitants ont signalé leur «comportement suspect», selon la même source.
Source: ATS
Une île de la mer Egée en proie à un violent incendie
Un incendie fait rage depuis samedi sur l'île grec de Skyros, en mer Egée, où les pompiers continuaient dimanche matin à lutter contre les flammes, a rapporté la télévision publique ERT.
«L'incendie s'est déclaré samedi à la mi-journée dans la région d'Atsitsa à Skyros, et la nuit a été très difficile pour les pompiers», alors que des vents violents et tourbillonnants soufflent sur l'île, a rapporté ERT. «Les équipes au sol des pompiers ont mené une lutte acharnée toute la nuit contre le vaste incendie qui ravage Skyros, renforcées par des dizaines de pompiers et de véhicules arrivés en renfort sur l'île par bateau», précise ERT.
Une centaine de pompiers participent actuellement aux opérations, appuyés par 11 avions et 5 hélicoptères, et une vingtaine de véhicules au sol, avec le soutien d'engins de travaux publics, ont indiqué les pompiers sur X.
Source: AFP