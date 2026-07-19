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Cédric Jubillar a avoué l'avoir tuée
Les ossements retrouvés dans le Tarn sont bien ceux de Delphine Jubillar

Les ossements découverts à Mailhoc, près du domicile des Jubillar dans le Tarn, ont été confirmés comme ceux de Délphine Jubillar, disparue fin 2020, selon une source proche du dossier.
Publié: il y a 20 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
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Cédric Jubillar a avoué le meurtre de sa femme Delphine, disparue en 2020.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Les ossements retrouvés dans le Tarn sur les indications de Cédric Jubillar jeudi sont bien ceux de son épouse, Delphine, qui avait disparu fin 2020, a indiqué dimanche une source proche du dossier, confirmant une information de BFMTV et LCI.

Les ossements, retrouvés sur une exploitation agricole à Mailhoc (Tarn), à une dizaine de kilomètres de la maison du couple Jubillar, avaient été acheminés au laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) à Pontoise, en région parisienne, pour y être analysés.

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