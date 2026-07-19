Les ossements découverts à Mailhoc, près du domicile des Jubillar dans le Tarn, ont été confirmés comme ceux de Délphine Jubillar, disparue fin 2020, selon une source proche du dossier.

Les ossements retrouvés dans le Tarn sont bien ceux de Delphine Jubillar

Les ossements retrouvés dans le Tarn sont bien ceux de Delphine Jubillar

AFP Agence France-Presse

Les ossements retrouvés dans le Tarn sur les indications de Cédric Jubillar jeudi sont bien ceux de son épouse, Delphine, qui avait disparu fin 2020, a indiqué dimanche une source proche du dossier, confirmant une information de BFMTV et LCI.

Les ossements, retrouvés sur une exploitation agricole à Mailhoc (Tarn), à une dizaine de kilomètres de la maison du couple Jubillar, avaient été acheminés au laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) à Pontoise, en région parisienne, pour y être analysés.