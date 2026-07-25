Incendies en Gironde et dans les Landes: la SNCF recommande de reporter les déplacements ce week-end

SNCF Voyageurs a recommandé samedi de reporter les déplacements en train «prévus du samedi 25 au lundi 27 juillet» à destination des zones concernées par les incendies en Gironde et dans les Landes, assurant qu'annulation et report des billets sont possibles sans frais.

Cette décision a été prise «compte tenu de la situation exceptionnelle provoquée par les incendies en Gironde et dans les Landes», dans le «nord du bassin d'Arcachon et secteur de Biscarrosse», explique SNCF Voyageurs dans un communiqué samedi.

Ce, «à la demande du gouvernement qui souhaite limiter les flux entrants de voyageurs et afin de ne pas gêner les interventions des secours».

Source: AFP