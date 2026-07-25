Incendies en Gironde et dans les Landes: la SNCF recommande de reporter les déplacements ce week-end
SNCF Voyageurs a recommandé samedi de reporter les déplacements en train «prévus du samedi 25 au lundi 27 juillet» à destination des zones concernées par les incendies en Gironde et dans les Landes, assurant qu'annulation et report des billets sont possibles sans frais.
Cette décision a été prise «compte tenu de la situation exceptionnelle provoquée par les incendies en Gironde et dans les Landes», dans le «nord du bassin d'Arcachon et secteur de Biscarrosse», explique SNCF Voyageurs dans un communiqué samedi.
Ce, «à la demande du gouvernement qui souhaite limiter les flux entrants de voyageurs et afin de ne pas gêner les interventions des secours».
Source: AFP
Bordeaux: évacuation «pas à l'ordre du jour», 5'000 à 6'000 réfugiés (maire)
L'évacuation de Bordeaux n'est «pas à l'ordre du jour» malgré l'incendie qui fait rage à quelques dizaines de kilomètres, a affirmé samedi Thomas Cazenave, maire de la ville où 5'000 à 6'000 personnes évacuées des communes alentour ont trouvé refuge.
«Les Bordelaises et les Bordelais ne se préparent pas à évacuer, nous ne sommes pas concernés par le plan d'évacuation» en cours à l'ouest de la ville, a souligné l'élu lors d'un point-presse. «Ce n'est pas à l'ordre du jour», même si «(nous) serons prêts à faire face à toute éventualité», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Incendies: 2026 bat le record de 2022 des surfaces brûlées en France d'après les données satellitaires d'Effis
L'année 2026 est devenue celle où le plus de surfaces brûlées ont été recensées en France par les satellites du système européen Effis dépassant d'ores et déjà le total de 2022 alors que des feux hors de contrôle sévissent en Gironde et dans les Landes.
Quelque 69'473 hectares ont brûlé en France depuis le début de l'année, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt, contre un peu plus de 66'300 en 2022.
Contrairement à 2022, des feux de forêt massifs ont également été enregistrés par Effis en février 2026, traditionnellement une période d'écobuage (débrouissallage par le feu) et de feux allumés volontairement par les pompiers pour nettoyer les forêts, mais juillet 2026 est aussi le pire mois de juillet pour l'Hexagone depuis le début des mesures en 2006.
Source: AFP
Feu de Biscarrosse: 3.500 hectares brûlés, l'objectif est de le «fixer» samedi
Le feu qui sévit depuis mercredi soir autour de Biscarrosse dans les Landes, au sud de celui qui embrase la Gironde, a brûlé 3'500 hectares, a-t-on appris auprès des pompiers qui espèrent le «fixer» samedi malgré des «vents tourbillonnants».
Cet incendie a conduit, à ce stade, à l'évacuation d'environ 36'000 personnes, habitants de la commune et de celles voisines de Parentis-en-Born et Sanguinet, ainsi que les occupants de deux campings de la zone, très touristique.
Source: AFP
La priorité est de «sauver des vies» face aux incendies, déclare le Premier ministre espagnol
Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a déclaré que la «priorité» lors des incendies était de «sauver des vies», et a décrit la situation comme «complexe», après avoir visité samedi un centre d'urgence dans l'une des zones touchées à Madrid.
«Notre priorité, notre pensée, notre objectif, portent sur les vies, sur sauver des vies», a déclaré devant la presse Pedro Sánchez à propos des habitants des zones touchées par les incendies. Il a également expliqué que la situation «reste complexe car les températures ont baissé mais nous ne savons pas exactement comment vont évoluer les vents».
Source: AFP
Incendies hors de contrôle en France et en Espagne, plus de 160'000 évacuations
Plus de 160'000 personnes ont dû quitter leur domicile depuis le milieu de semaine en France et en Espagne, avec sept communes supplémentaires en cours d'évacuation samedi près de la grande ville française de Bordeaux en raison d'un brasier d'une ampleur «inédite», et d'un incendie «impossible à éteindre» à Madrid.
«Au regard de la progression du feu et malgré les moyens importants mobilisés, (...) la situation nécessite la mise en sécurité des habitants des zones concernées», a indiqué dans la nuit la préfète du département de la Gironde (sud-ouest), Sophie Brocas, dans un communiqué.
Dans cette région connue dans le monde entier pour son vignoble, les feux ont entraîné à ce stade au moins 141'000 évacuations depuis mercredi soir, dont 110'000 personnes dans le département de la Gironde et 31'000 dans les Landes voisines. Les autorités ont ordonné l'évacuation totale, par la route mais aussi par bateau, de la très touristique presqu'île française du Cap-Ferret, près de Bordeaux.
Environ 3500 personnes évacuées du bassin d'Arcachon et de communes proches de Bordeaux étaient hébergées samedi matin au parc des expositions de Bordeaux transformé en centre d'accueil, selon la métropole.
Source: AFP
Les incendies dans les régions de Madrid et d'Avila ont ravagé jusqu'à 25'000 hectares
Les incendies de forêt qui font rage à l'ouest de Madrid ont ravagé jusqu'à 25'000 hectares, a annoncé samedi le ministère espagnol de l'Intérieur.
Les flammes ont détruit près de 10'000 hectares dans la région de Madrid et «entre 13'000 et 15'000» dans la province voisine d'Avila, a indiqué le ministère dans un message envoyé aux journalistes. Ce total représente plus du double de la superficie de la ville de Paris.
Source: AFP
Lecornu a demandé à déployer dès samedi un A400M en Gironde
Sébastien Lecornu a demandé aux Armées de déployer dès samedi un avion de transport militaire A400M pour lutter contre les importants incendies en Gironde, a annoncé Matignon.
L'aéronef doit être équipé d'un kit de largage qui permet de déverser 20 tonnes de produit retardant, soit l'équivalent de deux avions Dash. Son déploiement était jusque-là prévu à la toute fin du mois, en raison de préparation technique et d'essais nécessaires au préalable.
Source: AFP
Une centaine de sapeurs-pompiers parisiens supplémentaires en renfort dans le Sud-Ouest
Les pompiers de Paris ont envoyé samedi des renforts supplémentaires dans le Sud-Ouest pour la lutte contre les feux, des effectifs près de trois fois plus importants que pour les incendies de 2022 et qui pourraient impacter les délais d'intervention dans la capitale, a indiqué à l'AFP le commandant de la brigade.
Arnaud de Cacqueray, commandant de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), va envoyer samedi "une centaine de sapeurs-pompiers supplémentaires avec différentes composantes et principalement une composante extinction des incendies". Déjà «45 sapeurs-pompiers de Paris avec six engins étaient engagés depuis trois jours» dans le Sud-Ouest, a-t-il précisé.
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris avait déjà envoyé des renforts lors des incendies d'ampleur il y a quatre ans, mais les effectifs cette fois-ci sont «près du triple de ce que nous avions engagés en 2022», selon Arnaud de Cacqueray.
Source: AFP
Environ 3500 évacués hébergés au centre d'accueil de Bordeaux
Environ 3500 personnes évacuées du bassin d'Arcachon et de communes proches de Bordeaux, désormais menacées par le feu, étaient hébergées samedi matin au parc des expositions de Bordeaux transformé en centre d'accueil, a-t-on appris auprès de la métropole. Deux vastes hangars mettaient à disposition des évacués lits de camp, tapis de sol, cartons de vêtements et nourriture, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Face à l'afflux d'arrivants, après l'ordre donné dans la nuit d'évacuer de «manière préventive» plusieurs communes aux portes de Bordeaux, la métropole a décidé d'ouvrir un deuxième hall, le premier affichant complet. Assis sur son lit de camp, tentant d'accorder sa guitare, Frédéric Tavitian, retraité de 70 ans, a passé la nuit dans le centre après avoir quitté son domicile à 50 km de là.
Source: AFP